Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı

28.03.2022 12:13
Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 8 köye ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Baskil'de 3, Maden'de 2, Keban'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı ilçede 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.

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Baskil, Şırnak, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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