Elazığlı Yatırımcılar İçin Teşvik Yasası Önemli

Teşvik yasasını önemine değinen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Şu bilinmelidir ki Teşvik Yasasısın olmadığı bir Elazığ'a 3 ayrı Organize Sanayi Bölgesi daha kurulsa Teşvik Sisteminde 6. Bölge imkanları yoksa, şehrin üretimi, istihdamı ve ekonomisi canlanamaz ve büyüyemez. Şu anki önceliğimiz, Teşvik Yasası süresinin uzun vadeli bir şekilde uzatılarak yatırımcılarınızı güvene kavuşturup onların gündeminden çıkarılmasıdır" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Sedat Karataş'ın başkanlığında; Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP İl Başkanı Yunus Bal ve meclis üyelerinin iştirakleri ile gerçekleştirildi. Şehrin kalkınması ve ekonomisinin gelişmesinde birinci aktörün Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu, oda ve iş insanlarının önünü açan, iş dünyasının önündeki engelleri kaldırıp yeni imkan ve imtiyazlar sağlayan kurumun ise siyaset olduğunu ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sedat Karataş, ilin ekonomik kalkınmasında önemli ve değerli olan en önemli faktörün teşvik yasası olduğunu söyledi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, "Bildiğiniz gibi Elazığ, 2017 yılında bizlerin Elazığ TSO Başkanlığı ilk döneminde, ülkemizdeki illerin kalkınmışlık farkını gidermeye yönelik olarak uygulamaya konulan Cazibe Merkezleri Bölgesel Kalkınma Uygulaması çerçevesinde 6. Bölge teşviklerinden yararlanmaya başlamıştı. Bu tarih, şehrimiz için de iş dünyası için de bir milat olmuş ve ilimizin üretim üssü olma yolunda önemli bir adım atılmıştı. Teşvikle gelen yatırım atağı ile Organize Sanayi Bölgemizin sayısı 1'den 3'e çıktı. Toplam sanayi alanını ise 410 hektardan bin 450 hektara ulaştı. Şuan Elazığ OSB, Elazığ Teknova OSB ve kuruluş aşamasında olan Kovancılar OSB'de üretim aşamasındaki 200 parsellerde yaklaşık 15 bin elaman istihdam edilmektedir. Bu OSB'lerdeki tüm parsellerin üretime geçmesiyle bu sayının 30 bine ulaşması hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

"Bu başarı hikayesinin tek sebebi ilimizin 6. Bölge teşviklerinden faydalanmasıydı"

Teşvikle gelen bu başarı hikayesinin, 2017 ile 2026 yılı arasında ve sadece 9 yılda gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Alan; "Bu başarı hikayesinin tek sebebi ilimizin 6. Bölge teşviklerinden faydalanmasıydı. Kısaca 2017 yılında bir şey değişmiş, her şey değişmişti. Şehrimizin ekonomik dünyasında önemli gelişmelerin yaşanmasına sebep olan Teşvik Kanunu, geçen yıla kadar her yılbaşında ve bir yıllığına uzatılmış, son olarak da 2024 yılı sonunda sizin de katkılarınızla iki yıl süreyle uzatılmıştı. Teşvikin süresinin bu yılın bitiminde son bulması, biz yatırımcıları tedirgin ediyor. İş dünyamızın önünü açan, yatırımcılarımızı yüreklendiren ve önünü görmelerini sağlayan Teşvik Kanunu etrafında her yıl yaşadığımız bu belirsizlik, yatırımcılarımızın atıl kalmalarına durağan kılmaya ve şevkinin kırılmasına sebep oluyor. Bu durum ise ne yazık ki reel sektör, üretim ve ihracata büyük sekte vuruyor. İlimizin yatırım alanları kapsamına dahil edilmesi ile ilgili olarak ilimizin 5 milletvekilinin salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ziyarete gidecek olmalarını oldukça değerlidir. Öncelikle şehrimiz adına önemli bir konuda ve özellikle şehrimizin ekonomisine, yatırımına, üretim ve istihdamına direkt etki edecek böylesi önemli bir konuda ilimizin 5 milletvekiliyle ortak bir irade ve eylem planı ortaya koymanızı değerli ve çok anlamlı bir girişim olarak görüyor ve bu oluşumda büyük bir gayret ve samimiyet ortaya koyduğunuz için sizlere odamız ve tüm iş insanlarımız adına teşekkür ediyoruz. Yarınki toplantıda siz değerli milletvekillerimizden ricamız odur ki bakanımıza yatırım alanları gündemiyle birlikte teşvik yasasının ilimiz için kalıcı olması ya da uzun süreli bir tarih verilmesi konusundaki iş dünyasının ısrarlı taleplerimizi iletmeniz ve bunun takipçisi olunması konusunda hassasiyet göstermenizdir"

"6. Bölge imkanları yoksa, şehrin üretimi, istihdamı ve ekonomisi canlanamaz ve büyüyemez"

Alan, "Şu bilinmelidir ki Teşvik Yasasısın olmadığı bir Elazığ'a 3 ayrı Organize Sanayi Bölgesi daha kurulsa Teşvik Sisteminde 6. Bölge imkanları yoksa, şehrin üretimi, istihdamı ve ekonomisi canlanamaz ve büyüyemez. İlimiz yatırımcıları bu imkanlardan yararlanamadığı sürece bölge illerimizle rekabet etme şansımız söz konusu değildir ve asla olamaz. Bizlerin öncelikli ve eskilerin deyimiyle vaktin vacibi talebimiz ve isteğimiz, Teşvik Yasasının netliğe kavuşması ve süresinin uzun yıllara sari olarak uzatılmasıdır. İlimizin sıcak gündeminde olan ve yarın bakanımızla milletvekillerimiz olarak görüşülecek endüstri bölgelerinin kurulacağı yatırım alanları koridorlarına dahil edilmesi hususu, şehrimizin gelecek on yılları adına elbette son derece önemli ve kıymetlidir. ve bu konu ilimizin önümüzdeki yıllarda sanayi gelişimine yön verecek önemli bir projedir.Bu meseleyi de önemli ve gerekli buluyoruz. Ancak bu iki konu birbirinden ayrı değerlendirilmesi, takip edilmesi ve çözülmesi gereken iki ayrı önemli konudur. Bizler, iş dünyası olarak ilimizin ekonomisine uzun süreli etki edecek Yatırım Alanları konusundaki ısrarımızı sürdürürken şu anki önceliğimiz, Teşvik yasası süresinin uzun vadeli bir şekilde uzatılarak yatırımcılarınızı güvene kavuşturup onların gündeminden çıkarılmasıdır. Eğer teşvik yasası yoksa ve yarın biterse, hem mevcut OSB'lerimiz hem de gündemde olan Yatırım Alanları projesi yok ve çöp hükmündedir ve şehre asla fayda sağlamayacaktır" dedi. - ELAZIĞ