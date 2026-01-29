Elazığspor Zorlu Bir Maça Hazırlanıyor

Kağıt üzerinde kolay görünüyor ama kolay maçın olmadığını belirten Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, "İnşallah tekrar bir galibiyet serisi yakalayıp, üstleri zorlamamız lazım. 3-4 hafta galip gelirsek ilk hedefimize ulaşmış olacağız" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. Haftasında Altınordu'yu konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor, maçın hazırlıklarına tam kadro devam ediyor. Teknik Direktör Adem Çağlayan gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Önceki maçın hakkının beraberlik olduğuna dikkat çeken Çağlayan, "İki takım adına güçlü bir oyun yoktu sahada. Bizi oraya götüren sebepler vardı, biraz realist konuşmak gerekiyor. Aslında alınan bir puanın çok değerli olduğunu göreceğiz. Sahanın zemini çok ağırdı. Dışarıdan çok iyi görünüyordu ama içi balçıktı. Ankaragücü maçını da üç gün önce oynamamız bizi biraz yıpratmıştı. Beyoğlu maçına gidinceye kadar 3 gün burada antrenman yapamadık, sahamız kardı. Biraz zor şartlarda gittik. Oyun bizi memnun etmedi. Teşhisi biliyoruz, inşallah tedaviye devam edeceğiz. Play-Off hattından kopmamamız lazım. İnşallah kendimizi play-offa attığımızda oyuncuların üstündeki yükte kalkacak. Bundan sonrası Elazığspor için iyi olacak inşallah" diye konuştu.

Altınordu maçının zor geçeceğini belirten Çağlayan, "Kağıt üzerinde kolay görünüyor ama öyle kolay maç yok. Kimler kimlere puan kaybediyor görüyoruz. Bizimde kötü sonuçlarımız oldu. Altınordu maçına odaklanmamız gerek. İnşallah tekrar bir galibiyet serisi yakalayıp, üstleri zorlamamız lazım. Üç dört hafta galip gelirsek ilk hedefimize ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Çağlayan, "Şu an 3 oyuncuyla kat edilmiş bir yol var. İnşallah yarın, en geç pazartesi sonuçlanmış olur. 6 ve stoper oynayan bir oyuncu, bir tane sabit 6 numara bir de bir kaleci transferi var. Görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu. - ELAZIĞ