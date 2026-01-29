Elazığspor Zorlu Bir Maça Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Elazığspor Zorlu Bir Maça Hazırlanıyor

Elazığspor Zorlu Bir Maça Hazırlanıyor
29.01.2026 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik Direktör Çağlayan, Altınordu maçı için galibiyet serisi hedefliyor ve transferlerde ilerleme kaydediyor.

Kağıt üzerinde kolay görünüyor ama kolay maçın olmadığını belirten Elazığspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, "İnşallah tekrar bir galibiyet serisi yakalayıp, üstleri zorlamamız lazım. 3-4 hafta galip gelirsek ilk hedefimize ulaşmış olacağız" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 24. Haftasında Altınordu'yu konuk edecek olan Seza Çimento Elazığspor, maçın hazırlıklarına tam kadro devam ediyor. Teknik Direktör Adem Çağlayan gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Önceki maçın hakkının beraberlik olduğuna dikkat çeken Çağlayan, "İki takım adına güçlü bir oyun yoktu sahada. Bizi oraya götüren sebepler vardı, biraz realist konuşmak gerekiyor. Aslında alınan bir puanın çok değerli olduğunu göreceğiz. Sahanın zemini çok ağırdı. Dışarıdan çok iyi görünüyordu ama içi balçıktı. Ankaragücü maçını da üç gün önce oynamamız bizi biraz yıpratmıştı. Beyoğlu maçına gidinceye kadar 3 gün burada antrenman yapamadık, sahamız kardı. Biraz zor şartlarda gittik. Oyun bizi memnun etmedi. Teşhisi biliyoruz, inşallah tedaviye devam edeceğiz. Play-Off hattından kopmamamız lazım. İnşallah kendimizi play-offa attığımızda oyuncuların üstündeki yükte kalkacak. Bundan sonrası Elazığspor için iyi olacak inşallah" diye konuştu.

Altınordu maçının zor geçeceğini belirten Çağlayan, "Kağıt üzerinde kolay görünüyor ama öyle kolay maç yok. Kimler kimlere puan kaybediyor görüyoruz. Bizimde kötü sonuçlarımız oldu. Altınordu maçına odaklanmamız gerek. İnşallah tekrar bir galibiyet serisi yakalayıp, üstleri zorlamamız lazım. Üç dört hafta galip gelirsek ilk hedefimize ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Çağlayan, "Şu an 3 oyuncuyla kat edilmiş bir yol var. İnşallah yarın, en geç pazartesi sonuçlanmış olur. 6 ve stoper oynayan bir oyuncu, bir tane sabit 6 numara bir de bir kaleci transferi var. Görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Yerel Haberler, Antrenman, Altınordu, Çağlayan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor Zorlu Bir Maça Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:40:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Elazığspor Zorlu Bir Maça Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.