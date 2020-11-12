Elbistan'da 10 bin yıllık geçmişi olan Siyez buğdayı ekimi yapıldı

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan Belediyesi, 12 dönümlük alana, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve en doğal buğday türü olan Siyez buğdayı ekti. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, istedikleri verimi almaları halinde ekim alanını genişleteceklerini söyledi.

10 bin yıl önce Yakın Doğu'da tespit edilen Siyez buğdayı, günümüz buğdayının atası kabul ediliyor. Türkiye'nin korunması ve üretiminin desteklenmesi gereken ilk 'Presidium' ürünü olarak ilan edilen günümüz buğday türlerine oranla besin değeri bakımından da zengin olan Siyez buğdayı için Elbistan Belediyesi kolları sıvadı. Belediye, Izgın Mahallesi'ndeki 12 dönümlük arazisine Siyez buğdayı ekti.Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Ata mirası olan Siyez buğdayını una dönüştürüp halk ekmek fabrikamızda ekmeğe dönüştüreceğiz. Siyez buğdayının en büyük faydasının, içerdiği glüten ve lif miktarıyla alakalı olarak şeker hastalarına yönelik olduğu biliniyor. Seneye hasattan sonra fizibiliteye bakacağız. İstediğimiz verim ve kaliteyi yakalamamız durumunda da ekim alanlarımızı genişleteceğiz. Üreten bir belediye olmaya devam edeceğiz. Halk ekmek fabrikamızda Siyez buğdayı ile diyabetik ekmek üretiyoruz. Dirençli nişasta bulunan undan üretilen diyabetik ekmeği, öncelikle şeker hastaları ve obezite sorunu olanlar, daha sonra da diyet yapan vatandaşlarımız tercih ediyorlar. Kendi kendine yeten bir belediye anlayışı ile hareket ederek, diğer alanlarda olduğu gibi mülkiyeti belediyemize ait tarım arazilerini bu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Elbistan'ın arazi yapısı ve iklim şartları, yapısal özellikleri itibarıyla soğuk iklimi benimseyen Siyez buğdayı için uygun. İnşallah, istediğimiz oranda verimi yakaladığımızda genetiği değiştirilmemiş yapısıyla doğallığını koruyan Siyez buğdayının, bölgemiz tarımı açısından önemli bir yenilik olacağına inanıyoruz" dedi.