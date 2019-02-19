Son Dakika Haberleri: Elbistan'da Düdüklü Tencere Patladı

Elbistan'da Düdüklü Tencere Patladı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu hasar oluştu.

Elbistan'da Düdüklü Tencere Patladı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu hasar oluştu.

Pınarbaşı Mahallesi, Vatan Caddesi üzerindeki bir apartmanda ikamet eden Muhterem Çetin, kahvaltı hazırladığı sırada, içerisinde mısır haşladığı ocaktaki düdüklü tencere patladı.

Çetin'in yaralanmadığı olayda, mutfakta hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:10 Kaynak: AA

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