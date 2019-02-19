Elbistan'da Düdüklü Tencere Patladı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu hasar oluştu.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu hasar oluştu.
Pınarbaşı Mahallesi, Vatan Caddesi
üzerindeki bir apartmanda ikamet eden Muhterem Çetin
, kahvaltı hazırladığı sırada, içerisinde mısır haşladığı ocaktaki düdüklü tencere patladı.
Çetin'in yaralanmadığı olayda, mutfakta hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:10 Kaynak: AA
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