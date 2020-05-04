Elbistan'da tedavisi tamamlanan 50 koronavirüs hastası taburcu edildi - Son Dakika

Elbistan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi altına alınan hastalardan bugüne kadar tedavileri başarıyla tamamlanan 50 kişinin hastaneden ayrıldığı bildirildi.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta 3 pandemi hastanesi oluşturulduğunu, Elbistan Devlet Hastanesi'nin de bunlardan birisi olduğunu söyledi.

Elbistan'da pandemi hastanesi olarak Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerindeki Kovid-19 hastalarının da tedavilerini üstlendiklerini ifade eden Yasım, şunları kaydetti:

"Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde Kovid-19 ile mücadele için 4 servis bulunmaktadır. Bu servislerdeki odalar, otel odası konforunda. İçerisinde bir hastanın ihtiyaç duyabileceği tüm malzemeler bulunmaktadır. Yoğun bakım servislerimizde de hastalarımızın, tek kişilik odalarda izole bir şekilde tedavileri yapılmaktadır. Kovid-19 virüsünün ilçemizde ilk bulgusunun ortaya çıkmasının ardından geçen sürede 50 hastamız iyileştirilerek taburcu edildi. İl Sağlık Müdürlüğümüz başta olmak üzere hastane personelimiz süreci özverili bir şekilde yürüttü. Hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz."

Hastanenin hizmet kalitesi anlamında Türkiye'deki en üst düzey hastanelerden birisi olduğunu anlatan Yasım, "Gerek sağlık hizmetleri, gerekse fiziki donanım bakımından oldukça modern bir hastaneye sahibiz." ifadelerini kullandı.