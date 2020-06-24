Elektrik akımına kapılan belediye işçisi yaralandı - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan belediye işçisi yaralandı

KIRŞEHİR'de belediye işçisi Erhan Aydın (31) reklam panosundaki afişi değiştirmek isterken akıma kapılarak yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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