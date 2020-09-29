Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü - Son Dakika

Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan 3 kahverengi kapuçin maymunu dün barınağından kaçtı.

Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan 3 kahverengi kapuçin maymunu dün barınağından kaçtı. İki maymun bakıcısına geri dönerken bir maymun yol kenarındaki elektrik direklerindeki tellerde akıma kapılıp yere düştü. Hayvanat bahçesine götürülen maymun burada tedavi edilerek yaşama dönmesi sağlandı.

Darıca'da kurulu bulunan ve bünyesinde 260 tür ile yaklaşık 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda barınakta taşları oynatan kahverengi kapuçin cinsi 3 maymun yuvalarından dışarıya çıktı. 2 maymun hayvanat bahçesi görevlileri tarafından yakalanırken, bir maymun ise yuvasının yan tarafında bulunan hayvanat bahçesinin içerisindeki yemekhanenin üzerine çıkıp oradan da dış duvara atlayarak dışarı çıktı. Daha sonra da elektrik direğine tırmanan maymun elektrik akımına kapılıp düştü. Maymun görevliler tarafından hayvanat bahçesine götürülüp tedavi altına alındı.

KENDİ YAŞAM ALANINDAMaymunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, "Maymunun durumu şu an iyi, barınağına alındı diğer arkadaşlarıyla beraber. Yemeğini de yedi, sağlık durumunda bir olumsuzluk görünmüyor. Dün kışlık barınaklarından, yazlık barınaklarına alındıktan bir süre sonra maymunlar dışarı çıkmışlar. İki tanesi kendiliğinden bakıcısına geri geldi ve yuvaya girdi ama bir tanesi yakalama çalışmaları sırasında dışarı çıktı. Maymunların barınakları dış kapıya çok yakın çok da iyi tırmanan hayvanlar oldukları için ağaçlardan tırmandılar. İlk olarak yan binanın üzerine atlamışlar oradan da dışarıya çıktılar. Arkadaşlarımız dışarıda yakalamaya çalışırken maymunumuz ağaçtan elektrik tellerine atlıyor. O sırada elektik çarpması oluyor ve yere düşüyor. Daha sonra biz maymunu oradan aldık karantinaya götürdük. İçeriye alırken zaten kendine geldi, herhangi bir kanamaya karşı önlem olması için gerekli müdahaleyi yaptılar. Daha sonra herhangi bir sıkıntı gözlemlemedik, dün akşam da maymunumuz kendi yaşam alanına geri alındı" dedi.YILDA 3-4 KEZ TATBİKAT YAPILIYORHayvanların kaçma ihtimali üzerine yılda 3-4 kez tatbikat yapıldığını belirten Atasoy, "Burada 3 tane kapuçin cinsi maymunumuz mevcut, hep beraber yaşıyorlar. Kaçan maymunlardan biri de 26 yaşında bir dişi. Belçika'dan bir hayvanat bahçesinden 2002 yılında bize gelmişti. O zamandan beri de bizimle. Hayvan kaçışları, hayvanat bahçelerinde çok olağan bir süreç. Biz de buna karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Zaten bu nedenle bütün bakıcılarımıza, bütün personellerimize eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda yakalayacak olan ekipler özel eğitimler alıyor. Buna benzer olaylar için yılda en az 3-4 kere tatbikat yapıyoruz" diye konuştu.'KAYALARI OYNATARAK KAÇMIŞLAR'Maymunların barınaklarda bulunan taşları yerinden oynatarak kaçtıklarını ifade eden Atasoy, şöyle konuştu: "Bulundukları barınaklarda kayalar var, bu maymunlar o kayaları oynatıp dışarı doğru iterek çıkmışlar. O alanları da güzelce kapattık. Artık oradan da kaçma riski yok. Maymunlarımız için hala gözlemler devam ediyor. Bir süre daha elektrik çarpan maymun bakıcısı tarafından gözlemlenecek. Şu anda vücudunda ya da iç organlarında herhangi bir sıkıntı olmadığına eminiz."

- Darıcakocaeli
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü
Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Tatbikat, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Damat, kayınvalidesinin evini kundaklarken kameraya böyle yakalandı Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye Ermenistan'la çatışmada taraf değil Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi
56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi 56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi         
19:53
Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 1427 yeni vaka tespit edildi         
19:23
AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti AK Parti Sözcüsü Çelik'in düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan bayrağı dikkat çekti         
19:02
Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi         
18:51
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
Son Dakika: Ermenistan'ın Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama         
17:28
İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı         
15:44
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı         
09:47
Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor Yılda 9 kez üreyebilen İsrail sazanı nedeniyle balıkçılar kan ağlıyor         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 20:36:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei