Elektrik akımına kapılan maymun, hayata döndürüldü - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan 3 kahverengi kapuçin maymunu dün barınağından kaçtı. İki maymun bakıcısına geri dönerken bir maymun yol kenarındaki elektrik direklerindeki tellerde akıma kapılıp yere düştü. Hayvanat bahçesine götürülen maymun burada tedavi edilerek yaşama dönmesi sağlandı.

Darıca'da kurulu bulunan ve bünyesinde 260 tür ile yaklaşık 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda barınakta taşları oynatan kahverengi kapuçin cinsi 3 maymun yuvalarından dışarıya çıktı. 2 maymun hayvanat bahçesi görevlileri tarafından yakalanırken, bir maymun ise yuvasının yan tarafında bulunan hayvanat bahçesinin içerisindeki yemekhanenin üzerine çıkıp oradan da dış duvara atlayarak dışarı çıktı. Daha sonra da elektrik direğine tırmanan maymun elektrik akımına kapılıp düştü. Maymun görevliler tarafından hayvanat bahçesine götürülüp tedavi altına alındı.