Elektrik direğindeki papağanını almak isterken akıma kapılan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Elektrik direğindeki papağanını almak isterken akıma kapılan genç yaşamını yitirdi

06.06.2023 12:45

Antalya'da elektrik direğindeki tele konan papağanını 7 metrelik alüminyum çubukla almak isterken akıma kapılan 2 arkadaştan Halit Cankurt, dün gece tedavi altında olduğu hastanede 58 gün sonra hayatını kaybetti.

Kepez ilçesinde 9 Nisan Pazar günü meydana gelen olayda, Y.K ile Halit Cankurt (23), elektrik direğindeki tele konan sultan papağanını uzaklaştırmak için 7 metrelik alüminyum çubukla tele vurmaya çalıştı.

Elektrik direğindeki papağanı almak isterken akıma kapılan genç hayatını kaybetti

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDILAR

Alüminyum çubuğun tele değmesiyle Cankurt ve arkadaşı Y.K. elektrik akımına kapılıp yere yığıldı. Ayaklarının altından kıvılcım çıktığı görülen 2 arkadaşın akıma kapılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri 2 arkadaşı hastaneye götürdü. Y.K. tedavisinin ardından taburcu olurken, Cankurt'un tedavisine devam edildi.

Elektrik direğindeki papağanı almak isterken akıma kapılan genç hayatını kaybetti

DÜN GECE KALBİ OLDU

Hastanede tedavisi devam eden Halit Cankurt'un dün gece kalbi durdu. Yapılan müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Cankurt'un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 58 gün sonra hayatını kaybeden Cankurt'un cenazesini almaya gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cankurt'un ailesi yakınlarının desteğiyle ayakta durabilirken, cenaze Kepez ilçesindeki Habibler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Elektrik direğindeki papağanı almak isterken akıma kapılan genç hayatını kaybetti

"ELEKTRİK ÇARPMASI OLDUĞU İÇİN BİR ŞEY YAPMADIK"

Yaklaşık 2 ay önce yaşanan olayın görgü tanığı İlyas Gürbüz, "Kaçan ve elektrik teline konan kuşunu çağırmak için elindeki diğer kuşuyla geldi. Kuş telden inmeyince diğer arkadaşını aradı ve o da elinde alüminyum bir çubukla geldi. Birinin gücü yetmeyince diğeri de yardım etmek istedi. Tele uzandıkları esnada elektrik çarptı ve yere yığıldılar. Elektrik çarpması olduğu için bir şey yapmadık. Hemen ambulans geldi ve müdahale etti. Hepimiz şok olduk, donduk kaldık. Ellerindeki çubuk tam tellere bile değmemişti. Birdenbire kıvılcımlar oluştu" dedi.

Elektrik direğindeki papağanı almak isterken akıma kapılan genç hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Elektrik direğindeki papağanını almak isterken akıma kapılan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik direğindeki papağanını almak isterken akıma kapılan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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