Elektrik kontağından çıkan yangın, 2 katlı evi küle döndürdü - Son Dakika
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Elektrik kontağından çıkan yangın, 2 katlı evi küle döndürdü

21.05.2022 13:56
Elektrik kontağından çıkan yangın, 2 katlı evi küle döndürdü

Manisa'nın Selendi ilçesinde sabah saatlerinde 2 katlı bir evin ikinci katında elektrik kontağından başlayan yangın binayı kullanılamaz hale getirdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde sabah saatlerinde 2 katlı bir evin ikinci katında elektrik kontağından başlayan yangın binayı kullanılamaz hale getirdi. Yangında ev sahibi yaşlı adam hafif şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Dedeler Mahallesinde saat 10.00 sıralarında, Ragıp Çetinkaya'ya (73) ait 2 katlı evinin ikinci katında elektrik sistemindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin hemen ardından kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının yapıldığı bina kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 250 bin TL'lik maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Yangın esnasında ev sahibi Ragıp Çetinkaya'nın ellerinden hafif şekilde yaralandığı ve Selendi Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildiği açıklandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İlçe müfrezesinden 4 itfaiye aracı ile jandarma ekiplerinin müdahale ettiği yangınla ilgili jandarma tarafından çalışma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Çetinkaya, Selendi, Manisa, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik kontağından çıkan yangın, 2 katlı evi küle döndürdü - Son Dakika


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