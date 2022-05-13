Elektrik krizindeki Lübnan, 11 şirkete "15 megavatlık" güneş enerjisi projesine lisans verdi - Son Dakika
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Elektrik krizindeki Lübnan, 11 şirkete "15 megavatlık" güneş enerjisi projesine lisans verdi

13.05.2022 00:08
Elektrik krizindeki Lübnan, 11 şirkete "15 megavatlık" güneş enerjisi projesine lisans verdi

Görüntü Dökümü: Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad'ın konuşması BEYRUT - Lübnan hükümetinin, ülkedeki elektrik krizinin çözülmesi kapsamında, 11 şirkete güneş enerjisi ile elektrik üretimi için lisans verdiği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad'ın konuşması BEYRUT - Lübnan hükümetinin, ülkedeki elektrik krizinin çözülmesi kapsamında, 11 şirkete güneş enerjisi ile elektrik üretimi için lisans verdiği bildirildi. Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda yapılan bakanlar kurulu toplantısından sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Beyrut, Enerji, Lisans, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elektrik krizindeki Lübnan, 11 şirkete '15 megavatlık' güneş enerjisi projesine lisans verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik krizindeki Lübnan, 11 şirkete "15 megavatlık" güneş enerjisi projesine lisans verdi - Son Dakika
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