Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar - Son Dakika
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Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar

05.07.2022 15:59

Artan döviz kuru ve enflasyon sonucunda elektrikli arabaların fiyatları da yükseldi. Bugün itibarıyla Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV düzenlemesi ile bazı modellerde 300 bin TL'ye kadar indirim olacak. İşte ÖTV indirimi sonrasında yeni elektrikli araba fiyatları.

Resmi Gazete'de paylaşılan yeni düzenleme ile birlikte elektrikli arabalar için ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi. Araç fiyatları için yeni standart 160 kW olarak belirlenirken, vergi oranları da buna göre düzenlendi. Karar sonrasında motor gücü 160 kW'ı ve matrahı 700 bin TL'nin altında olan elektrikli araçların ÖTV'si yüzde 10 olacak.

MATRAHI 750 BİN TL'Yİ GEÇEN ARAÇLARDA YÜZDE 60 ÖTV UYGULANACAK

Yeni karara göre ayrıca motor gücü 160 kW'ın altında, fakat matrahı 700 bin TL'yi aşan araçlarda yüzde 40 ÖTV uygulanacak. Motor gücü 160 kW'ı geçen ve matrahı 750 bin TL'nin altında kalanlarda yüzde 50, son olarak hem motor gücü 160 kW'ı hem de matrahı 750 bin TL'yı geçen otomobillerde yüzde 60 ÖTV uygulanmaya başlanacak.

KONA VE MINI COOPER'IN ÖTV'Sİ DÜŞECEK

Yeni ÖTV düzenlemesi ile birlikte Türkiye pazarındaki birkaç modelde ciddi ucuzlamalar olacak. Çinli üreticilerden Skywell ET5 ve Seres 3'ün yüzde 10'luk dilime gireceği hesaplanıyorken, her iki modelde de 300 bin TL'den fazla indirim bekleniyor. Hyundai Kona ve MINI Cooper SE de ÖTV'si düşen modellerden olacak.

YENİ ÖTV KARARI ORTA SEGMENT ARAÇLARI ETKİLEDİ

Elektrikli araçlara yönelik yeni ÖTV kararının genel olarak orta segmentteki araçları etkilediğini söylemek mümkün. Üst seviye Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz EQE veya Mercedes-Benz EQA gibi modeller hem matrah hem de motor gücünden dolayı aynı vergi dilimine (yüzde 60) tabi olacak. Daha önce Şubat ayında alınan kararla motor gücü 85 kW'ı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu. Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW'ı geçen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı da yüzde 60 olarak belirlenmişti. Ayrıca geçtiğimiz gün ortaya çıkan habere göre, yerli otomobil TOGG için özel bir vergilendirme yapılacak.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar - Son Dakika
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