Eleşkirt'te kar yağışı - Son Dakika
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Eleşkirt'te kar yağışı

6 saat önce

-Otomobilin üzerindeki karları temizleyen sürücü -İlçe merkezinden görüntüler -İlçe halkında Fatih Kocabay ile röp -Yolda yürüyen vatandaşlar -İlçe esnaflarından Hakan Kaya ile röp Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ise etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

-Otomobilin üzerindeki karları temizleyen sürücü

-İlçe merkezinden görüntüler

-İlçe halkında Fatih Kocabay ile röp

-Yolda yürüyen vatandaşlar

-İlçe esnaflarından Hakan Kaya ile röp

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde ise etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçe merkezinde üç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Esnafın iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalıştığı ilçede belediye ekipleri de kar küreme çalışması yaptı.

Eleşkirt'te kar yağışı

Hakan Kaya, Eleşkirt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:35 Kaynak: AA
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