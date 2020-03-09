Eleşkirt'te yapılan Kadınlar Günü etkinliği beğeni topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eleşkirt'te yapılan Kadınlar Günü etkinliği beğeni topladı - Son Dakika

Eleşkirt'te yapılan Kadınlar Günü etkinliği beğeni topladı

6 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Yücekapı Orta okulu öğretmen ve Öğrencilerinin hazırladığı program uzun süre hafızalarda yer edecek kadar etkileyici oldu.

Eleşkirt'te yapılan Kadınlar Günü etkinliği beğeni topladı, System.String[]

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Yücekapı Orta okulu öğretmen ve Öğrencilerinin hazırladığı program uzun süre hafızalarda yer edecek kadar etkileyici oldu.


Eleşkirt Recep Tayip Erdoğan İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda gerçekleşen Dünya kadınlar günü programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapılması ile devam etti.


8 mart Dünya kadınlar gününü konu alan sine vizyon gösterimlerinin ardından Yücekapı orta okulu öğrencileri tarafından günün anlamına hitaben şiirler okundu.


Öğrencilerin hazırladıkları oratoryo gösterileri tam not alırken, şehirli ve köylü kadınları konu alan tiyatro gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Yüce kapı ortaokulu öğrencilerinin oynadığı ikinci bir tiyatro ise profesyonel tiyatrocuları aratmayacak kadar kaliteli oldu. Çocuk yaşta evlendirilen Ünzile'nin hayatını konu alan tiyatro gösterimi izleyicilere duygusal anlar yaşattı.


Eşi Ahu Sarı hanımefendi ile programa katılan Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı Program sonrasında Yücekapı ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.


8 Mart Dünya Kadınlar günü programına Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan SARI, İlçe Sağlık müdürü Ahu SARI,Eleşkirt belediye başkanı Ramazan Yakut, jandarma komutanı Yüzbaşı Gürkan Gündüz, Emniyet amiri Recep Kartal, Ak Parti ilçe Başkanı Ergül Tenekeci, Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, Milli Eğitim Şube müdürü Erol İsen, Yücekapı Belde Başkanı Nurettin Öztürk, Gençlik ve Spor ilçe müdürü Sabahattin Güzel, Vakıf müdürü Hayrettin Murat, Özel İdare Müdürü Burak Sönmez, Yazı İşleri Müdürü Celal Akdağ, İlçe Tarım Müdürü Murat Yazıcı, İl genel meclisi üyeleri Orhan Yazıcı, Mustafa Mızrak, Şehabettin Cemil Kahriman okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - AĞRI

Yücekapı, Eleşkirt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:51 Kaynak: İHA
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