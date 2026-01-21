Elif Esen: Çocuk Evlilikleri ve Eğlence Sektörüne Dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Elif Esen: Çocuk Evlilikleri ve Eğlence Sektörüne Dikkat

21.01.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elif Esen, çocuk yaşta evlilikler ve 18 yaş altı kızların eğlence sektöründe çalıştırılması için inceleme istedi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocuk yaşta evlilikler ile "18 yaş altındaki kız çocukların eğlence sektöründe çalıştırıldığı" iddialarına ilişkin TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun (KEFEK) kapsamlı bir inceleme ve takip başlatması gerektiğini söyledi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde kamuoyuna yansıyan iki ayrı olayın, çocukların ne kadar kırılgan bir zeminde yaşadığını ve türlü riskle karşı karşıya olduğunu açıkça gösterdiğini belirtti.

Şanlıurfa'da bir vatandaşın, "kız çocuklarının 'süt parası' adı altında para karşılığı evlendirildiğini" söyleyerek yetkili kurumlara çağrıda bulunduğunu aktaran Esen, "Hiçbir örf, adet ya da kültürel gerekçe, bir çocuğun hayatı üzerinde pazarlık yapılmasını meşru kılamaz, çocukların bedeni, yaşamı ve geleceği hiçbir koşulda ekonomik ilişkilerin bir parçası olamaz." ifadesini kullandı.

Ankara'da gece kulüplerine yönelik operasyonlar yapıldığını anlatan Esen, "18 yaş altındaki kız çocuklarının eğlence mekanlarında çalıştırıldığı, ücretsiz imkanlar ve iş vaadiyle bu ortamlara çekildiği ve sonrasında cinsel sömürü baskısıyla karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor." dedi.

Hem çocuk yaşta evlilikler hem de "18 yaş altındaki kız çocuklarının eğlence sektöründe çalıştırıldığı" iddialarına ilişkin KEFEK'in kapsamlı bir inceleme ve takip başlatmasını isteyen Esen, ilgili kurumların da üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Elif Esen, Politika, İnceleme, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Elif Esen: Çocuk Evlilikleri ve Eğlence Sektörüne Dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:14:01. #7.11#
SON DAKİKA: Elif Esen: Çocuk Evlilikleri ve Eğlence Sektörüne Dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.