Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

15.01.2026 17:53
Gaziantep'te bir esnaf, çöp yerine içerisinde 110 bin TL olan para dolu poşeti çöpe attı. Parasını yatırmak için gittiği bankada elindeki poşeti açınca hayatının şokunu yaşayan esnafın yardımına koşan belediye ekipleri, para dolu poşeti tonlarca çöpün arasında bularak teslim etti. Parasını eksiksiz teslim alan esnaf, Şehitkamil Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde esnaflık yapan Hüseyin Ertürk, bir elinde çöp bir elinde de içerisinde 110 bin TL olan poşetle evden çıktıktan sonra çöp yerine para dolu poşeti çöpe attı.

POŞETİ AÇINCA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Durumu fark etmeyen Hüseyin Ertürk, parayı yatırmak için gittiği banka elindeki poşeti açınca hayatının şokunu yaşadı. Poşette para yerine çöpleri gören Ertürk, hemen poşeti attığı çöp kovasının olduğu bölgeye tekrar gitti ama çöplerin toplandığını görünce bir şok daha yaşadı.

İÇERİSİNDE 110 BİN TL OLAN POŞET ÇÖPLÜKTE BULUNARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Ardından durum mahalle muhtarı vasıtasıyla Şehitkamil Belediyesi ekiplerine bildirildi. Hemen harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çöplerin toplandığı alanda didik didik arama yaparken içerisinde 110 bin TL olan poşeti buldu. Bulunan para ise sahibi Hüseyin Ertürk'e tastamam teslim edildi. Yapması gereken önemli ödemeleri olduğunu ve bu nedenle büyük üzüntü yaşadığını söyleyen Ertürk, parayı bularak rahat nefes almasını sağlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.

"O ANKİ DALGINLIKLA ÇÖP YERİNE PARA DOLU POŞETİ ÇÖPE ATMIŞIM"

Çöp yerine elindeki para dolu poşeti çöp kutusuna attığını ve durumu bankada fark ettiğini söyleyen esnaf Hüseyin Ertürk, "Sabah erken evden çıktım. Elimde çöp poşeti ve para dolu poşet vardı. O anki dalgınlıkla çöp yerine para dolu poşeti çöpe atmışım. Sonrasında parayı yatırmak için bankaya gittiğimde elimdeki poşeti açınca içinden çöp çıktı. Hemen taksiye binip tekrar çöpü attığım yere geldim ve çöp kutusuna baktım ama belediye ekipleri çöpü toplamıştı. Hemen muhtarın yanına gittim ve durumu belediyeye bildirdik. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bütün imkanları seferber ederek para dolu poşetimizi buldu. Poşetin içerisinde 110 bin TL param vardı. Paramı bulan belediye ekiplerinin hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

"2 SAAT SÜREN ARAMANIN ARDINDAN PARA DOLU POŞETİ ÇÖPLÜKTE BULARAK SAHİBİNE TESLİM ETTİK"

Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erol Karakoyunlu ise kaybedilen parayı eksiksiz sahibine telim ettiklerini söyleyerek, "Vatandaşımız çöpe çöp yerine yanlışlıkla içerisinde para dolu poşeti atmış. Durum bize iletildiğinde hemen aracı tespit ederek harekete geçtik. Çöp arabasını boşalttıktan sonra yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından para dolu poşeti bularak sahibine teslim ettik. Vatandaşımız parasını kaybedince şok geçirmişti ama biz parayı bulup teslim edince büyük bir mutluluk yaşadı.

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

