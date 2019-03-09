Son Dakika Haberleri: Elleri Cebinde Seyir Terasının Merdivenlerinden İnerken Düşüp Öldü

Elleri Cebinde Seyir Terasının Merdivenlerinden İnerken Düşüp Öldü

45 dakika önce

ANTALYA'da, seyir terasının merdivenlerinden düşen Ünal Nebioğlu (51), yaşamını yitirdi.

Elleri Cebinde Seyir Terasının Merdivenlerinden İnerken Düşüp Öldü, System.String[]
ANTALYA'da, seyir terasının merdivenlerinden düşen Ünal Nebioğlu (51), yaşamını yitirdi. Nebioğlu'nun ellerinin, montunun cebinde olduğu, bu şekilde düştüğü saptandı.

?Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahili'ndeki Varyant Seyir Terası'nda meydana geldi. Asayiş denetimi yapan polis ekipleri, seyir terasının merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığı bilgisi üzerine bölgeye gitti. Polis, merdivenlerde kanlar içinde yatan Ünal Nebioğlu ile karşılaştı. Ekiplerin çağırdığı sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nebioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemede, Nebioğlu'nun ellerinin montunun cebinde olduğu, bu şekilde dengesini kaybederek düştüğü tespit edildi. Ünal Nebioğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:32 Kaynak: DHA

Konyaaltı Sahili, Polis, Antalya, Nebioğlu, Güncel
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