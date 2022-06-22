Çukurelma Mahallesi'nde Çukurelma Yas Sulama Kooperatifi işletme alanında sulama amaçlı açılan kuyuların toplam 546 metre derinlikte olacağını kaydeden Kazez, "4 yas kuyusu açma çalışmaları, sondaj makineleri ile devam etmektedir. Kuyular açıldığında ilçemizde sulanabilir tarım arazilerinin daha da artması bekleniyor. Çitçilerimiz su bulunduğu takdirde sevinç gözyaşlarına boğulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elmalı ilçesinde DSİ su kuyusu açıyor - Son Dakika

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