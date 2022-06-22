Elmalı ilçesinde DSİ su kuyusu açıyor - Son Dakika
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Elmalı ilçesinde DSİ su kuyusu açıyor

22.06.2022 14:20
Elmalı ilçesinde DSİ su kuyusu açıyor

DSİ Antalya Bölge Müdürlüğünce, Elmalı ilçesinin Çukurelma Mahallesi'nde sulama amaçlı kuyu açılması çalışmalarına devam ediliyor.

DSİ Antalya Bölge Müdürlüğünce, Elmalı ilçesinin Çukurelma Mahallesi'nde sulama amaçlı kuyu açılması çalışmalarına devam ediliyor.

Elmalı Kaymakamı Harun Kazez, yaptığı açıklamada, DSİ ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Çukurelma Mahallesi'nde Çukurelma Yas Sulama Kooperatifi işletme alanında sulama amaçlı açılan kuyuların toplam 546 metre derinlikte olacağını kaydeden Kazez, "4 yas kuyusu açma çalışmaları, sondaj makineleri ile devam etmektedir. Kuyular açıldığında ilçemizde sulanabilir tarım arazilerinin daha da artması bekleniyor. Çitçilerimiz su bulunduğu takdirde sevinç gözyaşlarına boğulacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elmalı ilçesinde DSİ su kuyusu açıyor - Son Dakika

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