Elmalı'ya 212 dekar organik elma bahçesi

Antalya İl Tarım Müdürlüğü, 'Elmalı'da Organik Tarımı Yaygınlaştırma Projesi' kapsamında seçilen pilot mahallede 212 dekar alanda organik tarım üretimine başladı.



İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca, müdürlük olarak kentte birçok yenilikçi projeye imza attıklarını ve ülke tarımının gelişimi için çalıştıklarını belirtti. Karaca, "Organik tarım, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Doğal dengeyi koruyarak hava ve su gibi yaşamsal kaynakların ve doğal hayatın korunmasını amaçlayan bir üretim yöntemi olan organik tarım, tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de uygulama alanı buluyor" dedi.



Bu kapsamda Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kanalıyla yeni bir projeye imza attıklarını kaydeden Karaca, "Elmalı'da Organik Tarımı Yaygınlaştırma Projesi kapsamında seçilen pilot mahallemizde Meykon A.Ş. firması ile 15 elma üreticisi arasında imzalanan sözleşme ile 212 dekar alanda organik tarım üretimine başladık. Proje kapsamındaki bahçelere Elma iç kurduna karşı feromon tuzaklar uygulamalı olarak gösterildi ve asıldı. Özel sektör işbirliği ile hayata geçen projemiz ile çiftçilerimize alım garantisi verilecek ve tüm üretim giderleri karşılanacak. İl ve ilçe müdürlüğümüz teknik personeli tarafından projeye teknik destek sağlanacak. Projemiz, gıda güvenilirliği, tarım ve sanayi entegrasyonu gibi konularda tarım sektörünün güçlendirilmesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. - ANTALYA