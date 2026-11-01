Elon Musk'tan dikkat çeken sözler: Mars ABD'nin bir parçası olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elon Musk'tan dikkat çeken sözler: Mars ABD'nin bir parçası olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elon Musk\'tan dikkat çeken sözler: Mars ABD\'nin bir parçası olacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD'den ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "Amerika'da öleceğim. Hiçbir yere gitmiyorum. Belki Mars'a giderim ama orası da ABD'nin bir parçası olacak" dedi. Musk'ın Mart 2025'te yaptığı ve yeniden dikkat çeken açıklaması, Mars'ın geleceği ve uzaydaki egemenlik haklarına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

Dünyanın en tanınmış teknoloji girişimcilerinden Elon Musk'ın ABD'ye bağlılığı ve Mars'a ilişkin sözleri uluslararası basında yer buldu.

Musk, 30 Mart 2025'te ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Green Bay kentinde düzenlenen bir toplantıda ülkenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'den ayrılmayı düşünmediğini belirten Musk, şu ifadeleri kullandı: "Amerika'da öleceğim. Hiçbir yere gitmiyorum. Belki Mars'a giderim ama orası da ABD'nin bir parçası olacak."

Musk'ın sözleri, 2026 yılında yayımlanan uluslararası basın haberlerinde de yeniden ele alındı.

"AMERİKA GEMİSİ BATARSA HEPİMİZ BATARIZ"

Musk, aynı toplantıda ABD ekonomisinin geleceğinin yalnızca Amerikalıları değil, ülkede faaliyet gösteren şirketleri ve yatırımcıları da ilgilendirdiğini savundu.

ABD'yi bir gemiye benzeten Musk, ülkenin ekonomik açıdan başarısızlığa uğraması halinde şirketlerin de bundan olumsuz etkileneceğini belirtti.

Teknoloji milyarderi, bu nedenle ülkenin geleceği için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

MARS'I AMERİKA'NIN PARÇASI OLARAK GÖRDÜ

SpaceX aracılığıyla uzun yıllardır Mars'a insan gönderme ve gezegende kalıcı yaşam alanları oluşturma hedefi üzerinde çalışan Musk'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise Kızıl Gezegen'e ilişkin sözleri oldu.

Musk'ın Mars'ın ABD'nin bir parçası olacağını söylemesi, uzayın hukuki statüsüne ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Uluslararası basında yapılan değerlendirmelerde, bu yaklaşımın ülkelerin uzayda egemenlik iddia etmesini sınırlandıran uluslararası hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığına dikkat çekildi.

Musk'ın açıklaması, Mars'ın ABD toprağı haline geldiği veya bu yönde resmî bir karar alındığı anlamına gelmiyor.

MARS HEDEFİNDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİL

Musk, Temmuz 2026'da The Economist'e verdiği röportajda da insanlığın birden fazla gezegende yaşayabilen bir uygarlığa dönüşmesi hedefinden söz etti.

Uzayda kalıcı bir insan varlığı oluşturma düşüncesini sürdürdüğünü belirten Musk, gelecekte insanların yıldızlar arasında yolculuk yapabildiği bir uygarlık görmek istediğini anlattı.

Böylece Musk'ın Mars'a ilişkin hedeflerinin yalnızca uzay yolculuğuyla sınırlı olmadığı, gezegende uzun vadeli yaşam kurulmasını da kapsadığı bir kez daha ortaya çıktı.

Amerika Birleşik DevletleriElon MuskSpacexSözlerDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Klima çarptı“ dedi, doktora gitmek istemedi Son anları olduğunu bilmiyordu "Klima çarptı" dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Yunanistan’da Selen Erdem fırtınası Ceketini fırlattı, maçtan atıldı Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
Emekli maaşı hesabı değişiyor Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
16:12
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
15:54
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
15:27
Fenerbahçe’de olağanüstü toplantı İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir
15:24
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
15:03
Karadağ’a vizesiz seyahat resmen sona erdi
Karadağ'a vizesiz seyahat resmen sona erdi
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
12:08
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Tamamlanınca 2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 16:32:17. #7.12#
SON DAKİKA: Elon Musk'tan dikkat çeken sözler: Mars ABD'nin bir parçası olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android