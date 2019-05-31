Ünlü şarkıcı Elton John, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde ayrılma kararına sitem etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Elton John, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararının ve sürecin yürütülüş şeklinin, kendisini İngiliz olmaktan utandırdığını söyledi. Son dünya turnesi "Farewell Yellow Brick Road" kapsamında İtalya'nın Verona kentinde verdiği konser sırasında konuşan John, "Yaptığı şeyden ötürü ülkemden utanıyorum" dedi.

"AVRUPALIYIM, APTAL EMPERYALİST BİR İNGİLİZ DEĞİL"

John, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyasetçilerden, özellikle Britanyalı siyasetçilerden, Brexit'ten bıktım usandım. Ben Avrupalıyım. Aptal, sömürgeci, emperyalist bir İngiliz değil." İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 1998 yılında Elton John'a müzik ve hayır işlerine yaptığı katkılardan ötürü şövalyelik nişanı vermiş ve şarkıcı "Sir" unvanını almıştı.

"İNSANLARA MÜMKÜN OLMAYAN SÖZLER VERİLDİ"

Elton John, İngiltere'de insanlara Brexit ile ilgili olarak en başta doğruların söylenmediğini belirtti. John, "İnsanlara saçma sapan ve ekonomik olarak uygulanması mümkün olmayan sözler verildi" dedi. Brexit sürecinin de çok karmaşık olduğunu söyleyen John, "Bu, insanları gözleri bağlı şekilde labirente koyup, 16 kez kendi çevrelerinde döndürüp yolu bulmalarını istemek gibi bir şey" diye konuştu.

Dünya turnesinde olan Elton John, gelecek sonbaharda da otobiyografisini yayımlamaya hazırlanıyor. Sanatçının şöhrete yükselişini ve uyuşturucu sorununu anlatan otobiyografik Rocketman filmi ise şu an İngiltere'de vizyonda.