TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'in, son derece modern ekipmanları ve vasıflı öğretim üyeleriyle bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri konumuna geldiğini söyledi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesinin açılış törenine katıldı. Elvan, törende yaptığı konuşmada, Onkoloji Hastanesinin temelini 2018 yılında attıklarını söyledi. Temel atma töreninden yaklaşık 2 yıl sonra hastanenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Elvan, son 3 yılda özellikle MEÜ'nün birçok yatırımını hayata geçirdiklerini ifade etti. Özellikle sağlık alanında çok önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Elvan, "Mersin'in sağlıkla ilgili en önemli problemlerinden bir tanesi, özellikle kanser hastalarımızın diğer illere nakledilmesinde yaşanan sıkıntılardı. 2017'de rektörümüz beni ziyaretinde bunu dile getirdiğinde, üniversite bünyesinde bir onkoloji hastanesinin kurulması gerektiğini konuştuk. Arkasından hastanemizi yatırım programına aldık ve 2 yıl gibi bir sürede 70 milyon liranın üzerinde bir ödenekle tamamladık" diye konuştu.



"Mersin, gerçekten bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri konumuna geldi"



Mersin'de sağlık alanında son 3-4 yılda çok önemli gelişmeler olduğuna işaret eden Elvan, " Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin'de açıldı. Hasta memnuniyet oranı halen yüzde 98-99 mertebesinde olan bir hastanemiz. Günlük 11 bine yakın poliklinik hizmeti veren bir hastanemiz. Diğer taraftan Mersin Üniversitesindeki hastanemiz ise günde yaklaşık 4 bin kişiye poliklinik hizmeti veriyor. Mersin'imiz, son derece modern ekipmanlarıyla vasıflı öğretim üyeleriyle gerçekten bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri konumuna geldi" ifadelerini kullandı.



Mersin'in sağlık alanında çok daha iyi noktalara geleceğinin altını çizen Elvan, özellikle sağlık turizmi açısından çok önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Elvan, "Sağlık Bakanlığımızla birebir bu konuda çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda insanın sağlık turizmi çerçevesinde yurt dışından Mersin'imize geldiğini göreceksiniz. Bu konuda da yoğun bir çaba içerisindeyiz" şeklinde konuştu.



Mersin Valisi Ali İhsan Su da Mersin'de önemli birçok kamu yatırımının hükümetin desteğiyle hayata geçirildiğini söyledi. Su, hastanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.



"Sadece Mersin değil, bölge açısından da önemli ihtiyaç giderildi"



MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise bugün açılışını gerçekleştirdikleri Onkoloji Hastanesi ile sadece Mersin değil, bölge açısından da önemli ihtiyacın giderildiğini vurguladı. Hastaneyle ilgili bilgi veren Çamsarı, "150 yatak kapasiteli hastanemizle bir yandan vatandaşlarımızın kendilerine en yakın konumda en iyi ve son dönem cihazlarla sağlık hizmeti almaları sağlanacaktır. Ayrıca, diğer bölgelerden ve komşu ülkelerden gelen hastalar için de Onkoloji hastanesi önemli bir sağlık merkezi olacaktır. Biz burada sadece kemoterapi ve transplantasyon yapmakla yetinmeyeceğiz, ülkemizin yerli ve milli üretimle 2023 hedefleri doğrultusunda hastanemizde ar-ge çalışmaları da yürüterek dışarıya bağımlılığın azaltılmasına da katkı sağlayacağız. Hastanemizde 14 yataklı yoğun bakım ünitesi ilavesiyle 20 kişilik kemoterapi ünitesine ilave olarak 40 kişilik kemoterapi ünitesi yapılmıştır. Hastanemiz, gündüz tedavi ve yatarak tedavi imkanı sunacak" şeklinde konuştu. - MERSİN