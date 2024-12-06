Emek Pazarı Yılbaşı Hazırlığında

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(KIRKLARELİ)- Lüleburgaz Emek Pazarı, yenilenen yüzüyle ve yılbaşı konseptiyle yeni yıla girmeye hazırlanıyor. Pazartesi hariç haftanın 6 günü saat 11.00 ile 17.00 arasında açık olan Emek Pazarı'nda onlarca çeşit el emeği ürün, Lüleburgazlıları bekliyor.

Lüleburgaz Emek Pazarı, yeni yıla yenilenen yüzüyle giriyor. Emek Pazarı'nın tamamen yenilenen kabinleri yeni yıla az bir süre kala yılbaşı konseptiyle kapılarını açtı.

Kongre Meydanı'nın yanında el emeği ürünlerin yer aldığı Emek Pazarı, Pazartesi hariç haftanın 6 günü saat 11.00 ile 17.00 arası ziyaret edilebiliyor. Birbirinden farklı ürünlerin satışının yapıldığı 10 ayrı kabinden oluşan Emek Pazarı'nda ağırlıkla yılbaşı konseptli el emeği ürünler olmak üzere giyim ürünleri, özel takılar, aksesuarlar, biblolar yer alıyor.