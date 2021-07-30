Emekli aşçının ölümünde ilginç detay! Cansız bedeni komşuları tarafından çırılçıplak bulundu - Son Dakika

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Bolu Kültür Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana gelen olayda apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan emekli aşçı Mehmet Koday'a ulaşamayan arkadaşları, komşularına haber verdi.

KOMŞULARI ÇIPLAK HALDE YERDE YATARKEN GÖRDÜ

Evin açık penceresinden içeri bakan komşuları, Koday'ın yerde çıplak ve hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye gelerek eve giren sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Koday'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞİŞEDE SAHTE ALKOL BULUNDU

Polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede, plastik şişeler içinde sahte alkol bulundu. Koday'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Mehmet Koday'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.