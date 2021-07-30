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Emekli aşçının ölümünde ilginç detay! Cansız bedeni komşuları tarafından çırılçıplak bulundu - Son Dakika

Emekli aşçının ölümünde ilginç detay! Cansız bedeni komşuları tarafından çırılçıplak bulundu

30.07.2021 16:30

Bolu'da bir apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan emekli aşçı Mehmet Koday'dan uzun süre haber alamayan arkadaşları, bu durumu komşularına haber verdi. Bunun üzerine Koday'ın evinin penceresinden içeriye bakan komşuları, şahsın yerde çıplak ve hareketsiz halde yattığını gördü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, şahsın evinde yapılan aramada plastik şişeler içinde sahte alkol bulundu.

Bolu Kültür Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana gelen olayda apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan emekli aşçı Mehmet Koday'a ulaşamayan arkadaşları, komşularına haber verdi.

Emekli aşçının sır ölümü! Cansız bedeni komşuları tarafından çıplak halde bulundu

KOMŞULARI ÇIPLAK HALDE YERDE YATARKEN GÖRDÜ

Evin açık penceresinden içeri bakan komşuları, Koday'ın yerde çıplak ve hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye gelerek eve giren sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Koday'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli aşçının sır ölümü! Cansız bedeni komşuları tarafından çıplak halde bulundu

ŞİŞEDE SAHTE ALKOL BULUNDU

Polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede, plastik şişeler içinde sahte alkol bulundu. Koday'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü. Mehmet Koday'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Emekli aşçının ölümünde ilginç detay! Cansız bedeni komşuları tarafından çırılçıplak bulundu

Emekli, Alkol, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Emekli aşçının ölümünde ilginç detay! Cansız bedeni komşuları tarafından çırılçıplak bulundu - Son Dakika


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