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Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü - Son Dakika

Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü

13.10.2021 12:18

Geçmişte ABD ile yapılan hava tatbikatında ilk defa bir Türk pilotunun 26 uçağı düşürdüğünü dile getiren Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, "Türk savaş pilotları bir kez daha göğsümüzü kabarttı" sözlerine yer verdi.

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Karakuş, ABD ile geçmişte yapılan hava tatbikatında 1 Türk pilotunun, 26 ABD uçağını düşürdüğünü söyledi.

"İLK DEFA KIRMIZILAR, MAVİYİ YENDİ"

Tatbikatlarda mavilerin Amerikalılar, kırmızıların da Türklerin olduğunu belirten Karakuş, "Bakın ilk defa söylüyorum mavi Amerikalılar kırmızı da Türkler olur her zaman veya Fransalılar ya da Hollandalılar olur. İlk defa kırmızılar, maviyi yendi onu söylemek istiyorum." dedi.

"HİÇBİR MİLLETİN PİLOTU, BİZİMKİLERİN ELİNE SU DÖKEMEZ"

Karakuş, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: "ABD'li pilotlar yanına Bosna Hersek'te bizim pilotlardan başkasını almadı. Bizim hava eğitimimize kimse laf söyleyemez ciddi söylüyorum. Hiçbir milletin pilotu, bizim iyi eğitilmiş pilotumuzun eline su dökemez, onu özellikle belirtmek istiyorum."

Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü

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Son Dakika Güncel Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü - Son Dakika
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