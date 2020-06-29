Emekli öğretmen evinde ölü bulundu, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu, 1 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde emekli öğretmen Mustafa Kemal Kuru (76), evinin balkonunda ölü bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde emekli öğretmen Mustafa Kemal Kuru (76), evinin balkonunda ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Olay, cumartesi günü ilçeye bağlı Çokak Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kemal Kuru'nun, yayla evinin balkonunda uzun süre hareketsiz şekilde oturduğunu gören komşuları 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kuru'nun öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa Kemal Kuru'nun vücudunda yeni oluşmuş darp izleri tespit ederken, Kuru'nun cinayete kurban gitme ihtimaline karşı inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda Kuru'nun en son Mücahit G. (30) ve İrfan G. (44) ile görüldüğünü tespit etti.

Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
'UÇURUMDAN YUVARLANDI'

Jandarma, İrfan G. ile yeğeni Mücahit G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler sorgularında Mustafa Kemal Kuru ile cuma günü Yoğunoluk mevkiinde ormanlık alanda otururken Kuru'nun uçurumdan yuvarlandığını, daha sonra uçurumdan çıkardıklarını, ambulans çağırmak istediklerini ancak kendisinin durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine yayla evine bırakıp ayrıldıklarını söyledi. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İrfan G. mahkemece tutuklanırken, Mücahit G. adli kontrol ile serbest bırakıldı.


- Andırınkahramanmaraş
Andırın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 18:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emekli öğretmen evinde ölü bulundu, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika

23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 23:12 Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti 22:20 Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 20:21 Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı 18:30 17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:13 Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı 14:47 Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 07:21 Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
22:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 00:47:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Emekli öğretmen evinde ölü bulundu, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]