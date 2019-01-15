Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un Dolandırılması Davasında 10 Yıla Kadar Hapis İstemi

Eski Birinci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandıran biri Suriye uyruklu iki sanığın, 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Eski Birinci Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon'u, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandıran biri Suriye uyruklu iki sanığın, 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Suriye uyruklu sanık Hıshan Al Jasei ve sanık avukatları hazır bulunurken, diğer sanık Mehmet Çiftçi SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Müşteki Tolon ise duruşmaya katılmadı. Sanıkların savunmaları ile müşteki Tolon'un beyanlarının alındığını belirten mahkeme başkanı, esas hakkındaki mütalaasını vermesi için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanık Çiftçi'nin Tolon'u telefonla arayarak kendisini Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli başkomiser olarak tanıttığını belirtti. Tolon'a "banka hesabından FETÖ'ye para havale edildi" diyen Çiftçi'nin, Tolon'dan para talep ettiğini kaydeden savcı, "Müşteki Hurşit Tolon'un bankadan çektiği 12 bin 620 doları diğer sanık Hıshan Al Jasei'ye teslim ettiği belirlenmiştir" dedi.



Çiftçi ve Jasei'nin ortak hareket ederek Tolon'u dolandırdıklarının tespit edildiğini ifade eden savcı, her iki sanığın da "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcı mütalaasının ardından söz verilen sanık ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi kabul ederek duruşmayı 1 Şubat 2019'a erteledi.



Tolon'un mahkemede daha önce verdiği ifade



Davanın ilk celsesinde mahkemede ifade veren Hurşit Tolon, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde Terörle Mücadele Grup Amiri Menderes Utku olarak kendisini tanıtan bir kişinin, telefonla kendisini aradığını belirterek, "Hesabınızdan terör örgütlerine para yatırılmış. Şu anda MASAK bankada operasyon yapıyor. Bankaya gitmeniz gerekiyor" dediğini anlatmıştı.



"Telefonu kapatmama müsaade etmiyordu"



Tolon, ifadesinde şunları söylemişti:



"Ben bankanın Bahçelievler şubesine hesabımı kapatmak üzere gittim. Telefondaki kişi sürekli konuşuyor, telefonu kapatmama müsaade etmiyordu. Bir yandan da 'savcım' diye hitap ettiği üçüncü bir kişiyle görüşüyormuş gibi davranıyordu. Şubenin önüne gittiğimde trafik polisleri geldi ve aracımı çekmemi istedi. Çok müşkül durumda kaldım. Telefondaki kişi bunu kullandı. Parayı devlet adına alıp geri vereceklerini söyledi. Bu sırada aracın yanına bir kişi geldi. 12 bin 620 doları bu kişiye verdim." - ANKARA

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