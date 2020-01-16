Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşüp öldü - Son Dakika
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Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşüp öldü

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 6 katlı binanın çatısından düşen emekli polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emekli polis 6 katlı binanın çatısından düşüp öldü, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 6 katlı binanın çatısından düşen emekli polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, ilçeye bağlı Gülüç Beldesi Çengel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 47 yaşındaki emekli polis memuru Halil Özdemir, ikamet ettiği 6 katlı binanın çatısından düştü. Beton zemine düşen Halil Özdemir için komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Evli ve 3 çocuk babası olan emekli polis memuru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alınca fenalaşan yakınlarına ise hastanedeki sağlık ekipleri müdahale etti.


Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:20 Kaynak: İHA
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