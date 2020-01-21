Emekli polis evinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emekli polis evinde ölü bulundu - Son Dakika

Emekli polis evinde ölü bulundu

6 saat önce

Hatay'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen emekli polis memuru evinde ölü bulundu.

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Hatay'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen emekli polis memuru evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden Şadi Yaşekmez (59), aynı evde yaşadığı akli dengesi yerinde olmayan kardeşi tarafından evde ölü bulundu. Evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenilen Yaşekmez'in cesedinin savcılık tarafından yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.


Ölen şahsın emekli polis memuru olduğu, psikolojik ve ruhsal sorunları sebebiyle bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. - HATAY

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:18 Kaynak: İHA
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