Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be - Son Dakika
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Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

09.07.2026 10:39
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Yolda karşılaştığı yaşlı bir adama nezaketen selam veren genç kadın, hiç beklemediği bir teklifle karşı karşıya kaldı. Yaşlı adamın "Param var, emekliyim sana bakarım" sözleri üzerine yaşadığı şoku anlatan kadın, "Nefsine hakim ol be adam. Ağzında dişin kalmamış" tepkisini gösterdi.

Sokakta yürürken karşılaştığı yaşlı bir vatandaşa hal hatır sormak amacıyla selam vermesiyle başlayan olay, genç kadın için rahatsız edici bir anıya dönüştü. Yaşadığı ilginç diyaloğu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan kadın, anlattıklarıyla dikkat çekti.

"NORMAL BİR MUHABBET ETTİĞİMİZİ SANIYORDUM"

Genç kadının aktardığına göre olay, yolda gördüğü yaşlı bir adama sadece iyi niyetle selam vermesiyle başladı. Adamın kendisine "Gel gel" diyerek el etmesi üzerine yanına giden kadın, ilk etapta sıradan ve masum bir sokak sohbetinin içinde olduğunu düşündü.

"PARAM VAR, SANA BAKARIM"

Ancak muhabbetin seyri, yaşlı adamın kurduğu cümleyle bir anda değişti. Genç kadının paylaşımına göre yaşlı adam kendisine, "Param var, emekliyim sana bakarım" diyerek uygunsuz bir teklifte bulundu. Duydukları karşısında neye uğradığını şaşıran kadın, duruma isyan ederek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben senin yaşıtın mıyım dayı? Git oradan pazara giden teyzelerden bul bir tane. Nefsine hakim ol be adam. Ağzında dişin kalmamış."

EMEKLİ MAAŞI GÖNDERMESİ

Yaşadığı şoku ve öfkeyi kelimelere döken genç kadın, olayı anlatırken yaşlı adamın maddi güvence olarak sunduğu "emekli maaşına" da ironik bir gönderme yapmayı ihmal etmedi. Kadın, "Ayrıca amcaya emekli maaşının yetmeyeceğini, onunla hiçbir şey yapılmayacağını kim söylemek ister?" dedi.

Hakim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be - Son Dakika

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