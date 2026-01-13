Emekliler Burhaniye'de Hak Nöbeti Tutuyor - Son Dakika
Yerel

Emekliler Burhaniye'de Hak Nöbeti Tutuyor

13.01.2026 16:53
Burhaniye'de emekliler, maaş artışı ve sağlık harcı talepleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda nöbet tutuyor.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, DİSK Devrimci Emekli Sen ve Tüm Emeklilerin Sendikası'nın başlattığı 10 günlük hak nöbeti, Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor. Tüm Emeklilerin Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Salih Murat Özkan, "Bizim bu mücadelemiz emeklilerin uyanış mücadelesidir. Artık uyandık" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Salih Murat Özkan ise şunları söyledi:

"Burhaniye'nin kalbinde, Cumhuriyet Meydanı'nda yankılanan bu ses tüm emeklilerin ortak çığlığıdır. Bizi yüzde 12,5 TÜİK zamları ile oyalamayın. Tüm emeklilere seyyanen 20 bin lira maaş artışı yapılsın. Devamında en düşük emekli maaşı en düşük memur maaşına eşitlensin. Sağlıkta katkı payları kaldırılsın. Emekliler açlığa, sefalete mahkum olmasın istiyoruz. Bizim bu mücadelemiz emeklilerin uyanış mücadelesidir. Artık uyandık. Her geçen gün artan gücümüzle diyoruz ki hak verilmez alınır."

Kaynak: ANKA

16:53
