Emekliler Geçim İçin İkinci İşte Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emekliler Geçim İçin İkinci İşte Çalışıyor

30.01.2026 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Emekliler Derneği Başkanı Kayabaş, emeklilerin düşük maaşlar nedeniyle zor durumda olduğunu vurguladı.

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Tüm Emekliler Derneği (Tüm Emek Der) Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, emeklilerin geçinebilmek için ikinci bir işte çalışmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Bizler hükümetimize, yetkililerimize çok defalar güvendik. Ama maalesef bir faydasını göremedik. Emeklileri bugüne kadar mağdur ettiler. Emekliler devletimize yük ise toplu olarak imha etsinler, hiç olmazsa emeklilerin maaşları kendilerine kalır" diye tepki gösterdi.

Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, emeklilerin yaşadığı sorunlar ve maaşların yetersizliğine ilişkin açıklama yaptı. Kayabaş, şunları söyledi:

"2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Yasa yüzünde emekliler çok mağdur duruma düştü. Günden güne ezildi. Emeklilerimizin çoğu birinci el giysi alamıyorlar. Aldıkları zaman çoluk çocuklarını aç bırakacaklar. Gıdalarına yetişemiyorlar. Haftalık 6-7 bin lira pazar parası gidiyor. 13-14 milyon emeklinin maaşı 20-25 bin lira arası. Bu adamın evi yoksa, öğrencisi varsa bu ne yapacak? Çoğu kişi kendine, çocuklarına ikinci el kıyafet alıyor. Onu da bulamıyorlar. Kıyafeti bırakın, evlerinde kullanacakları eşyaları bile ikinci el malzeme topluyorlar.

"2008 yılında çıkarılan yasa kaldırılsın"

Bizler hükümetimize, yetkililerimize çok defalar güvendik. Ama maalesef bir faydasını göremedik. Emeklileri bugüne kadar mağdur ettiler. Emekliler devletimize yük ise toplu olarak imha etsinler, hiç olmazsa emeklilerin maaşları kendilerine kalır. Bunun yanında dul ve yetim maaşı alanlar 6-10 bin lira alıyorlar. Bu insanlar evi yoksa kirada nasıl durabilecek? Hangi ev sahibinin vicdanına sığınacak? Çocuğu varsa onu nasıl yetiştirecek? Çok mağdur durumdayız. Gerçekten emekliler çok zorda. Biz son olarak ikaz ediyoruz. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bizleri bir an önce bu sıkıntılardan çıkarın. Hiç değilse 2008 yılında çıkarılan yasa kaldırılsın. Emeklilerin intibak yasası düzeltilsin.

"Elazığ'da 14 bin kayıtlı üyemiz var bunların yüzde 70'i-80 i iş arıyor"

Emeklilere ikramiye istemiyoruz. Emekliye en azından 10 bin lira seyyanen zam verilmesini istiyoruz. Emeklilerin 2026 yılında maaşlarının 40 bin liraya çıkması gerekir. Elazığ'da 14 bin kayıtlı üyemiz var bunların yüzde 70'i-80 i iş arıyor. Köyünde iş varsa köyünde çalışıyor. Şehirdeyse şehirde çalışıyor. Kağıt, karton topluyor iş bulamayınca. Emekli olup inşaattlarda çalışanlar var bunu biliyoruz. Emekli mecbur kalmış."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Geçim İçin İkinci İşte Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz
Donald Trump Fed’e ateş püskürdü Donald Trump Fed'e ateş püskürdü
Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı Vitrin camını kırıp çaldı, altın sandığı bilezikler bambaşka çıktı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış
Kağıthane’de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi Kağıthane'de devrilen cezaevi nakil aracından yaralıların kurtarılma anları görüntülendi

15:40
Ve mutlu son Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 15:45:07. #7.11#
SON DAKİKA: Emekliler Geçim İçin İkinci İşte Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.