Son Dakika Haberleri: Emeklilerden Başkan Gümrükçüoğlu'na Teşekkür Plaketi

Emeklilerden Başkan Gümrükçüoğlu'na Teşekkür Plaketi

1 saat önce

Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Burhan Bayraktar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na, görev süresi boyunca emekliler ve Trabzon için yaptığı çalışmalardan ötürü plaket takdim etti.

Emeklilerden Başkan Gümrükçüoğlu'na Teşekkür Plaketi, System.String[]
Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Burhan Bayraktar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na, görev süresi boyunca emekliler ve Trabzon için yaptığı çalışmalardan ötürü plaket takdim etti.

Başkan Gümrükçüoğlu'nu makamında ziyaret eden Bayraktar, "10 yıl boyunca Trabzon'un şehremini olarak mazlumu kollayıp zalime karşı durduğunuza bizatihi şahit olduk. Emekliler Derneği olarak sizlere getirdiğimiz projelerimize hep destek oldunuz. Gerek Emekliler Haftası'nda yanımızda olmanız, gerek emeklileri Çanakkale'ye ilk kez göndererek bir çığır açmanız, gerekse belediyecilik hizmetlerinde emeklileri öncelikli olarak görmeniz bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir. Emekliler Derneği Trabzon Şubesi olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu şehir sizi hiçbir zaman unutmayacak" dedi.

Emekliler Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Bayraktar ve üyelerine teşekkür eden Başkan Gümrükçüoğlu ise "Allah ömür verdiği sürece her zaman Trabzon'umuzun, sizlerin emrinde olmaya devam edeceğim" diye konuştu. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:39 Kaynak: İHA

Türkiye, Trabzon, Güncel
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