Emeklilerden Bayram İkramiyesi Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emeklilerden Bayram İkramiyesi Talebi

08.02.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜED Başkanı Ergün, bayram ikramiyelerinin en düşük emekli aylığına endekslenmesini istedi.

(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin mevcut ekonomik koşullarda yetersiz kaldığını belirterek, ikramiyelerin en düşük emekli aylığına endekslenmesi çağrısında bulundu.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılında bin lira olarak verilmeye başlayan ikramiyenin o dönemde emeklilerin bayram ihtiyaçlarını karşılamasına ve küçükbaş kurban almasına olanak tanıdığını ifade etti.

Ancak yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı karşısında yapılan artışların yetersiz kaldığını vurgulayan Ergün, ikramiyelerin anlamını yitirdiğini belirtti.

Ramazan ve Kurban Bayramı için ayrı ayrı ödenen 4 bin liralık ikramiyenin, emeklilerin bayram alışverişini ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini belirten Ergün, en düşük emekli aylığının 20 bin lira seviyesine yükselmesine rağmen bayram ikramiyelerinin düşük kalmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"Bu adil düzenleme bir an önce hayata geçirilmeli"

Bayram ikramiyelerinin sosyal yardımlar gibi otomatik bir artış sistemine bağlanması gerektiğini ifade eden Ergün, şunları söyledi:

"En makul ve hakkaniyetli çözüm ise bayram ikramiyelerinin her bir bayram için en düşük emekli aylığı tutarında ödenmesidir. Bu sayede emeklilerimiz bayramı gerçekten bayram gibi karşılayabilecek, çocuklarına, torunlarına, akrabalarına hak ettikleri ikramiyeyi verebilecek ve moral bulacaktır. Emekliler bu ülkenin alın teriyle inşa edilen her eserinde emeği olan insanlardır. Hastanelerinde, yollarında, okullarında, medeniyet eserlerinde onların emeği vardır. Bu emeklinin hakkını vermek, devletin en temel görevlerinden biridir. TÜED olarak bu talebimizi her platformda yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Bayram ikramiyeleri en düşük emekli aylığına endekslenmeli ve bu adil düzenleme bir an önce hayata geçirilmelidir."

Kaynak: ANKA

Bayram İkramiyesi, Ekonomi, Güncel, Tüed, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilerden Bayram İkramiyesi Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 15:07:01. #7.11#
SON DAKİKA: Emeklilerden Bayram İkramiyesi Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.