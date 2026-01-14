Emeklilerden Yetersiz Aylıklara Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Emeklilerden Yetersiz Aylıklara Protesto

14.01.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emekliler, Soma'da aylık yetersizliklerini protesto ederek, maaş artırımı talep etti.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri emekli aylıklarının yetersizliğini Soma'da protesto etti. Eylemde, Meclis'te CHP'nin asgari ücretin ve en düşük emekli aylığının 39 bin liraya çıkarılması talepli eylemine destek verildiği belirtildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri Beşyol mevkisinde bir araya gelerek emekli aylıklarının yetersizliğine dikkati çekti. "Maaşlar yetmiyor, insanca yaşamak istiyoruz" sloganlarının atıldığı eylemde, emekli aylıkları ve asgari ücretin artırılmasına ilişkin CHP milletvekillerinin Meclis'te başlattığı eyleme destek açıklaması yapıldı. Eyleme, sendika üyelerinin yanı sıra çeşitli siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar da katıldı.

Sendika adına konuşan Tufan Günay, 2008 yılında emekli aylıklarının hesaplanma sisteminde yapılan değişiklikleri hatırlatarak, bu düzenlemeyle emeklilerin gelirlerinin yıllar içinde ciddi biçimde gerilediğini ifade etti. 2021 yılından sonra durumun daha da ağırlaştığını belirten Günay, "5-6 bin lira maaşla emekli edilen insanlar var. Her yıl ocak ayında yapılan bin–iki bin liralık artışlarla emekliler daha da yoksullaştırıldı" diye konuştu.

Türkiye'de yoksulluk sınırının 94 bin lira, asgari ücretin ise 28 bin lira olduğunu hatırlatan Günay, emeklilere ise 18 bin liranın reva görüldüğünü belirterek, "Bunu tüm Türkiye'de protesto ediyoruz. En az 40 bin lira emekli maaşı, çalışanlar için de 50 bin lira asgari ücret istiyoruz. Ayrıca iki ikramiye talebimiz var. Bu talepler karşılanana kadar alanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bu maaşla nasıl geçinilir?"

Eylemde konuşan Türkiye Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da emeklilerin taleplerine destek verdiklerini söyledi. Emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorlandığını belirten Çakır, "Bu ülkenin yurttaşları olan emekliler bu koşulları hak etmiyor. Ben 22 yıl madende çalıştım, bugün 21 bin 400 lira emekli maaşı alıyorum. Dört çocuğum var. Bu maaşla nasıl geçinilir? Milletvekilleri emekli olduklarında 174 bin lira maaş alırken, 20-30 yıl emek vermiş işçilere 18 bin lira layık görülüyor. Utanması gereken biz değiliz, bizi yönetenlerdir" dedi.

301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak ise emeklilere verilen 18-19 bin liralık aylıkları kabul etmediklerini belirterek, "İnsanların insanca yaşayabileceği bir emekli maaşı istiyoruz. Asgari ücretin de en az 50 bin lira olması gerekiyor. Bu eylemler, CHP'nin başlattığı eylemlerin devamıdır. Tüm halkımızı işçisine, emekçisine ve çalışanına sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yerel, Soma, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emeklilerden Yetersiz Aylıklara Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:58:09. #7.11#
SON DAKİKA: Emeklilerden Yetersiz Aylıklara Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.