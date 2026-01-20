Emeklilerden Yüksek Aylık Talebi - Son Dakika
Emeklilerden Yüksek Aylık Talebi

20.01.2026 16:42
Karabük'te emekliler, aylıkların artırılması için sokağa çıkarak tepkilerini dile getirdi.

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesi üyeleri, emekli aylıklarının yeniden düzenlenmesi talebiyle Karabük'te bir kez daha sokağa çıktı. Şube Başkanı Burhan Kelez, "Bundan sonra çalışırken kazaya kurban giden, soğukta yaşamını yitiren, tedavi olamayan, yeterince beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından iktidar ve onu destekleyen milletvekilleri sorumludur" dedi.

Karabük'te Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şubesi üyeleri, emekli aylıklarına yapılan zamları eleştirdi, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören düzenlemeyi yetersiz bulduklarını dile getirdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Karabük Şube Başkanı Burhan Kelez, şunları kaydetti:

"En düşük emekli aylığını bin 62 lira artırarak, bu maaşı alan emekli sayısını 4 milyondan 4,9 milyona çıkardılar. Bugün toplam emeklilerin yaklaşık yüzde 30'u en dip aylıkta eşitlenmiş durumda. Yani deniliyor ki; 'Hepinizi en düşük aylıkta buluşturacağız'. Bu teklif ayıplı bir tekliftir. Muhalefetin tüm itirazlarına rağmen virgülüne dahi dokunulmadan geçirilmiştir. Bu ayıplı teklife ortak olan milletvekillerini kınıyoruz. Bu yasa bu haliyle geçerse ne evde ailenizin ne de sokakta emeklinin yüzüne bakabilirsiniz. Bu ayıba ortak olan herkese her yerde itirazımız ve isyanımız var.

"Her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapın"

Bıçak kemikte. Bundan sonra çalışırken kazaya kurban giden, soğukta yaşamını yitiren, tedavi olamayan, yeterince beslenemeyen, barınamayan her emeklinin yaşamından iktidar ve onu destekleyen milletvekilleri sorumludur. Son kez uyarıyoruz. Bütün emeklilerin aylığına ek ve makul bir artış yapılmalıdır. Geçen yıl emekliye ayrılan paydan kırptığınız 282 milyar lirayı da ekleyerek emekli maaşlarına yansıtın. Böylece her emeklinin aylığına 20 bin lira seyyanen zam yapın."

Kaynak: ANKA

