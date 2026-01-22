Emeklilere Bayram İkramiyesi Teklifi - Son Dakika
Emeklilere Bayram İkramiyesi Teklifi

22.01.2026 10:17
CHP'li Kılıç, emeklilerin bayram ikramiyesinin asgari ücrete çıkarılması için teklif sundu.

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, emeklilerin bayram ikramiyesinin bir aylık net asgari ücret tutarına çıkarılması için kanun teklifi verdi.

CHP'li Sevda Erdan Kılıç, emeklilerin bayrak ikramiyesinin bir aylık net asgari ücret tutarına çıkarılması için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kılıç, milyonlarca emeklinin bayramları artık sevinçle değil, hesap yaparak karşıladığını vurguladı. "Bayramda torununa harçlık verememenin utancını yaşayan, 'Gelen misafire ne ikram edeceğim?' diye düşünen, Ramazan Bayramı'nda şeker, Kurban Bayramı'nda kurban alamayan milyonlarca emeklimiz var" diyen Kılıç, Ramazan Bayramı'na sadece iki ay kaldığını hatırlattı.

Bayram ikramiyesinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllar süren mücadelesiyle kazanılmış bir hak olduğunun altını çizen Kılıç, "Ancak bugün gelinen noktada, 2025 yılı için 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesi hayat pahalılığı karşısında erimiş, sembolik bir rakama dönüşmüştür" ifadelerini kullandı. Ekonomik göstergelerin emeklilerin içinde bulunduğu tabloyu açıkça ortaya koyduğunu belirten Kılıç, açlık sınırının 30 bin lirayı aştığını, yoksulluk sınırının ise 100 bin liraya dayandığını söyledi. "Bu düzen adil değildir. Bu düzen insan onuruna aykırıdır" diyen CHP'li Kılıç, sosyal devlet ilkesinin gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Sosyal devletin emekliye olan borcudur"

CHP'nin teklifinin son derece net olduğunu ifade eden CHP'li Kılıç, emekliler için bayram ikramiyesinin bir aylık net asgari ücret tutarında olması gerektiğini belirtti. "Bu bir lütuf değil, bir sadaka değil; yıllarca alın teri dökmüş milyonlarca emekliye karşı sosyal devletin borcudur" diyen Kılıç, emeklilerin sadaka değil onurlu bir yaşam talep ettiğini söyledi. Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerin insanca yaşayabileceği bir düzen kurulana kadar bu mücadelenin Meclis'te ve her alanda kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

