Emekliliğine bir ay vardı, limandaki feci kazada can verdi

İzmir Limanı'nda tırın çarptığı işçi hayatını kaybetti. Ölen işçinin emekliliğine bir ay kaldığı öğrenildi.



Olay, Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde bulunan İzmir Limanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aziz D. idaresindeki konteyner taşıyıcısı tır, köşeyi dönmek isterken limanda puantör olarak görevli Halil Keleş'e (53) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içerisinde yere yığılan Keleş'i gören diğer işçiler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keleş'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, savcının incelemesinin ardından Keleş'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Kazada hayatını kaybeden Halil Keleş'in emekliliğine bir ay kaldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR