Emeklilik Yoksulluk Sınavı Haline Geldi

11.01.2026 13:38
CHP'li Karabat, Türkiye'de emekliliğin artık bir hak değil, hayatta kalma mücadelesi olduğunu söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Bugün Türkiye'de emekli olmak dinlenme hakkı değil, hayatta kalma mücadelesi anlamına geliyor. Emekli pazarda etikete bakıyor, eczanede ilacından vazgeçiyor, torununa harçlık veremiyor. Türkiye'de emeklilik artık bir hak değil, yoksulluk sınavı haline getirildi. Bu düzen değişmeden adalet gelmez" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, emekli sistemine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti yüzünden Türkiye'de adaletin terazisinin, sadece mahkemelerde değil, okulda, çarşıda, pazarda, hastanede, yani hayatın her alanında bozulduğunu belirtti.

Emeklilik sisteminin, bir ülkenin en temel uygulamalarından birisi olduğunu ifade eden Karabat, şunları kaydetti:

"Buradaki bozukluk, iş hayatındaki dinamikleri kökünden yok eder. Kayıt dışılık ve sömürü yaygınlaşır, sonuçta kalitesiz bir ekonomi karşımıza çıkar. Emekli maaşlarının düşük olması bir yana, daha yüksek prim ödenmesinin bir faydası kalmıyor. Çünkü AKP yüzünden tek tip emekli maaşı dayatılıyor. Çok değil 5-6 yıl önce taban emekli maaşı alanların sayısı 1 milyon civarındaydı, şimdi 4,9 milyon! Neredeyse her 3 emekliden bir tanesi taban emekli maaşına mahkum edildi. Eğitim durumunuz, ödediğiniz primin bir faydasını göremiyorsunuz. Yap-işlet-devret garanti ödemelerine, faize trilyonlarca lira kaynak bulan AKP, emeklilere kaynak yok diyor. Ortalama emekli aylığı 2003'te asgari ücretin yüzde 36 üzerindeydi, şimdi ise yüzde 40 artırırsanız asgari ücrete anca yetişiyor. Asgari ücret zaten açlık sınırının altında. Bu tabloyu gören, 'Ben niye prim ödeyeyim' diyor.

"Avrupalı emekliler dünya turunda, bizim emekliler ise kent lokantası kuyruğunda"

2002 yılında yüzde 36,6 olan çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı Aralık 2024'te yüzde 65,7'ye yükseldi. Avrupa Birliği'nde ise çalışan emekli oranı sadece yüzde 10'dur. Avrupalı emekliler dünya turunda, bizim emekliler ise kent lokantası kuyruğunda! 2002'de ortalama emekli aylığının kişi başına #GSYH'ye oranı yüzde 46,4 iken 2025'te bu oran yüzde 29'a geriledi. Emekli aylığı ve hak sahiplerine yapılan ödemelerin GSYH'ye oranı AB-27 ülkelerinde ortalama yüzde 9,8 iken Türkiye'de yüzde 3,7'dir. Bugün Türkiye'de emekli olmak dinlenme hakkı değil, hayatta kalma mücadelesi anlamına geliyor. Emekli pazarda etikete bakıyor, eczanede ilacından vazgeçiyor, torununa harçlık veremiyor. Bu sosyal devlet değil, sosyal çöküştür. Avrupa'da emeklilik refahın bir parçasıyken, Türkiye'de emeklilik yoksulluğun adı oldu. Kaynak var; sorun kaynakta değil, tercihte. Emekliye değil, betona ve faize öncelik veren bir anlayışın faturası milyonlara kesiliyor. Yaşanılanlar artık bir vicdan meselesidir. Kaynak var; ama emekliye yok. Çünkü tercih betondan, faizden, garantilerden yana. Türkiye'de emeklilik artık bir hak değil yoksulluk sınavı haline getirildi. Bu düzen değişmeden adalet gelmez."

Kaynak: ANKA

