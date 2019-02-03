Son Dakika Haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Kültür Merkezinin Salonuna Sığmadı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Kültür Merkezinin Salonuna Sığmadı

1 saat önce

ADANA'da, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Derneği'nce 'EYT Buluşması' gerçekleştirildi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Kültür Merkezinin Salonuna Sığmadı, System.String[]
ADANA'da, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Derneği'nce 'EYT Buluşması' gerçekleştirildi. Toplantının yapıldığı 2 katlı salonu dolduranlar, kültür merkezinin dışına taşınca konuşmaların duyulabilmesi için dışarı da ses sistemi kuruldu.

EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 'EYT Buluşması' düzenlendi. Buluşmaya, emekli maaşı alabilmek için yaş süresinin dolmasını bekleyen çok sayıda kişi ile CHP  Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve  Müzeyyen Şevkin, İYİ Parti Adana milletvekilleri İsmail Koncuk ve Metanet Çulhaoğlu ile Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı. Buluşmanın gerçekleştirildiği 2 katlı salonu dolduranlar, kültür merkezinin dışına taşınca konuşmaların duyulabilmesi için dışarı da ses sistemi kuruldu.

Kalabalığa hitap eden EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin yöneticisi Ali Ulutaş, "EYT sorununun acilen çözümünden yana olacağız. Yani yanımızda olanın yanında olacağız, diyoruz. Herkes bilsin ki bizler kırmadan, dökmeden, yasal çerçevede emeklilik hakkımızı almak için mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Bu konuda dünyaya örnek bir mücadele sergiliyoruz ve devam edeceğiz" dedi.

Buluşmada, konuşmaların devamında çeşitli gösteriler ve sunumlar yapıldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:35 Kaynak: DHA

Yaşar Kemal, Seyhan, Adana, EYT, Politika
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