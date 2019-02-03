Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Kültür Merkezinin Salonuna Sığmadı

ADANA'da, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT
) Sosyal Yardımlaşma Derneği'nce 'EYT Buluşması' gerçekleştirildi. Toplantının yapıldığı 2 katlı salonu dolduranlar, kültür merkezinin dışına taşınca konuşmaların duyulabilmesi için dışarı da ses sistemi kuruldu.
EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Seyhan
Belediyesi Yaşar Kemal
Kültür Merkezi'nde 'EYT Buluşması' düzenlendi. Buluşmaya, emekli maaşı alabilmek için yaş süresinin dolmasını bekleyen çok sayıda kişi ile CHP Adana
milletvekilleri Ayhan Barut
ve Müzeyyen Şevkin
, İYİ Parti
Adana milletvekilleri İsmail Koncuk
ve Metanet Çulhaoğlu ile Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar
katıldı. Buluşmanın gerçekleştirildiği 2 katlı salonu dolduranlar, kültür merkezinin dışına taşınca konuşmaların duyulabilmesi için dışarı da ses sistemi kuruldu.
Kalabalığa hitap eden EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin yöneticisi Ali Ulutaş
, "EYT sorununun acilen çözümünden yana olacağız. Yani yanımızda olanın yanında olacağız, diyoruz. Herkes bilsin ki bizler kırmadan, dökmeden, yasal çerçevede emeklilik hakkımızı almak için mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Bu konuda dünyaya örnek bir mücadele sergiliyoruz ve devam edeceğiz" dedi.
Buluşmada, konuşmaların devamında çeşitli gösteriler ve sunumlar yapıldı.
- Adana