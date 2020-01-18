Emekliye ayrılan il müftüsünden AFAD'a ziyaret - Son Dakika

Bilecik İl Müftülüğü görevindeyken emekliliğe ayrılan Necati Akkuş, Bilecik AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.



Necati Akkuş, Bilecik AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'in emekliliği nedeniyle veda ziyareti yaptı. Akkuş'un çok değerli birisi olduğunu anlatan Demirel," İlimizde yıllarca il müftülüğü yapmış Necati Akkuş abimi emekliliğe ayrıldı. Kendilerinin bizlere yapmış olduğu ziyaretten dolayı çok memnun kaldım. Bizlerde kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" dedi.



Öte yandan İl Müdürü Demirel, Akkuş'a Afet ve Acil Durum Çantası takdim etti. - BİLECİK