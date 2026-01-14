EMEP'ten İran Halkına Destek - Son Dakika
EMEP'ten İran Halkına Destek

14.01.2026 14:31
EMEP, İran'daki halk mücadelesini destekleyerek, emperyalist müdahalelere karşı dayanışma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP), İran'da yaşananlara ilişkin, "Ne Molla rejimi ne emperyalist ABD'nin yeni sömürgeci hegemonyası ne Rusya-Çin'in müdahalesi ne de köhne monarşinin yeniden heveslenmesi, mücadeleci İran halkının özgürlük talebinin karşılığıdır. İran halkı kendi ülkelerinin kaderini kendileri belirleyecektir" açıklamasını yaptı.

EMEP'in İran'da yaşananlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'daki halk mücadelesi iki haftayı aşkın bir süredir devam ediyor. 47 yıldır hüküm süren Molla rejimi halkın isyanına yoğun şiddet, 2500'ü aşkın kişinin öldürülmesi, sayısız tutuklama, internet ve GPS sinyal kesintisi ile cevap verdi.

Halk hareketi rantçı-teokratik devlet oligarklarının on yıllardır süren zulmüne, yoksulluğu derinleştiren ekonomi politikasına karşı patlak verdi. 'Diktatöre ölüm' sloganlarıyla Tahran'da başlayan ve hızla ülkenin 31 eyaletine yayılan protestolar ve grevler karşısında İran rejimi halkın taleplerini 'dış güçlerin' kışkırtmasına bağlıyor ve herkesi teröristlikle suçluyor. Tahran'daki Kehrizak morgundan paylaşılan görüntüler şiddet ve vahşetin boyutunu ortaya sermektedir.

İran halkının rejime duyduğu öfke yeni başlamadı. Defalarca sokaklara çıkan, grev ve protesto gösterisi yapan İran işçi sınıfı ve emekçileri daha önce de ağır baskıya maruz kalmıştı. İranlı kadınların Molla rejiminin zorladığı başörtüsü takma zorunluluğuna karşı başlattıkları ve Mahsa Amini'yi sembolleştiren eylemler de şiddetle bastırılmıştı."

İran halkının mücadelesinin, bugün ciddi bir manipülasyon tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, "ABD emperyalizmi ve Orta Doğu jandarması İsrail, İran'a karşı uyguladıkları kuşatma, abluka ve ambargoyu rejimle hesaplaşmanın kaldıracı haline getirmeye çalışıyor ve 1979'da devrilen şahlık monarşisinin varisi Reza Pehlevi'yi eylemlerin arkasındaki ve hedefindeki güç olarak öne çıkarıyorlar. Bunun için yalan haberler yayarak, sosyal medya trollerini organize ederek dünyanın gözü önünde İran halkının demokrasi mücadelesini yönlendirmeye, olası bir devrimci gelişmenin önünü, çürümüş bir monarşiden seçenek çıkararak kesmeye çalışıyorlar." denildi.

İran'ın Orta Doğu petrollerinin ve ticaret yollarının uzantısı olduğuna işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"ABD Çin'i etraftan kuşatmak, Orta Doğu'da İsrail ve ABD'ye karşı Molla rejimi direncini kırmak; Hürmüz ve Basra Körfezi'nde ticaret ve stratejik mevzilenmesini güvenceye almak istemektedir.

Trump'ın, İran rejimi protestocuları öldürmeye devam ederse İran'a askeri müdahalede bulunma tehdidi, ayağa kalkmış İran halkını ABD'ye siper ederek Molla rejimini itaatkar bir uydu haline getirme pazarlığı olduğu kadar halk hareketini de kontrol altında tutma politikasıdır.

ABD Venezuela'da, Gazze'de, Halep'te halkın çıkarları için değil, kendi emperyalist çıkarları için hareket ediyor. Grönland'da da durum farklı değildir. Şimdiye kadar sindirerek ele geçirdiği her yerde sayısız insanın ölümüne ve göçüne yol açarken halkların çıkarı ve kendi kaderini tayin hakkı onun için söz konusu olmamıştır.

İran halkının yanındaymış gibi kendi stratejik hedeflerini gerçekleştirmek isteyen ABD'nin İran'a yönelik bir saldırısı Orta Doğu halklarını bir kez daha ateş çemberine sokacak ve sonuçları ağır olacak bir müdahale anlamına gelecektir. Bugün uluslararası kurum ve kuruluşların, yasalar ve kaidelerin kendisi için hiçbir anlamı olmadığını söyleyen Trump'ın 'yeniden büyük Amerika'sı aslında dünya emekçilerinin kazanımlarına karşı açılmış topyekün bir savaştır.

İran halklarının kurtuluşu İran işçi sınıfının ve emekçilerinin kendi öz gücüyle olacaktır. Arak'taki üç büyük metal fabrikasını işgal eden ve bölge halkını fabrikaları korumak için mücadeleye çağıran işçiler kurtuluşun yolunu göstermektedir. Ne Molla rejimi ne emperyalist ABD'nin yeni sömürgeci hegemonyası ne Rusya-Çin'in müdahalesi ne de köhne monarşinin yeniden heveslenmesi, mücadeleci İran halkının özgürlük talebinin karşılığıdır. İran halkı kendi ülkelerinin kaderini kendileri belirleyecektir.

Biz Emek Partisi olarak İran halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini destekliyoruz ve dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz. Atlantik'ten Pasifik'e, Orta Doğu'dan Uzak Asya'ya kadar bütün dünyanın zenginliklerini sömürmek için füzelerini, ağır silahlarını, paralı askerlerini ve iş birlikçilerini harekete geçiren ABD emperyalizminin ve mali sermayesinin dünya emekçilerini bağladığı zinciri koparmanın ön koşullarından biri, ayaklanan İran halkının yanında olmaktır. ve emperyalist müdahalelere karşı tüm uluslardan işçi ve emekçileri, ezilen hakları mücadeleye ve direnişe çağırıyoruz. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın enternasyonal dayanışma."

Kaynak: ANKA

