Emet protokolünden Başkan Aktaş'a ziyaret - Son Dakika

Emet protokolünden Başkan Aktaş'a ziyaret

16.12.2020 11:59
Emet protokolünden Başkan Aktaş'a ziyaret, System.String[]

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti ilçe Başkanı Süleyman Ciner, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti ilçe Başkanı Süleyman Ciner, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette pandemi süreci, yapılan çalışmalar, daha önce şekillendirilen projelerin son durumları, yeni projeler gibi konularda fikir alışverişi ve çalışmalarda bulunuldu.

Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Ali Nur Aktaş, yaptığı açıklamada, "Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan konuğumdu. Kardeş şehir kapsamında daha önceden desteklerimiz olmuştu. İnşallah yenilerini de gerçekleştireceğiz. Nazik ziyaretlerinden dolayı kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Her zaman Emet ilçesine desteklerini esirgemedikleri için Başkan Aktaş'a teşekkür eden Başkan Hüseyin Doğan, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş'ı makamında ziyaret ettik. İlçemize olan desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletip gündemi ve önümüzdeki süreçte neler yapabiliriz diye değerlendirmelerde bulunduk. Bize eşlik eden kaymakamımız Hasan Çiçek ve AK Parti Emet ilçe Başkanımız Süleyman Ciner'e şükranlarımı sunuyorum. Başkanımız Alinur Aktaş başkanımıza, ilçemize ve bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve samimiyeti için ayrıca teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Emet protokolünden Başkan Aktaş'a ziyaret

Hüseyin Doğan, Ali Nur, Bursa, Emet, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emet protokolünden Başkan Aktaş'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak Tartıştığı kadını lüks rezidansta perde zinciriyle boğarak öldürmüştü! Katilin müebbet hapsi isteniyor Atık sulardaki 'koronavirüs haritası' mutasyonu ortaya çıkardı Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı
Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere Daniel Sturridge Aston Villa ile sözleşme imzalamak üzere         
12:02
Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş Sevgililerin şantaj davası! İş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını, cinsel ilişki videosunu yaymakla tehdit etmiş         
11:29
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez, 35 yıldır gazete haberlerini biriktiriyor Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez, 35 yıldır gazete haberlerini biriktiriyor         
10:48
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak Honda, 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracak         
10:23
Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı         
10:13
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu         
10:02
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 12:41:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emet protokolünden Başkan Aktaş'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei