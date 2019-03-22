Son Dakika Haberleri: Emet'te 2 Bin 500 Fidan Dağıtıldı

Emet'te 2 Bin 500 Fidan Dağıtıldı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde "Orman haftası" dolayısıyla Hükümet Konağı önünde, 2 bin 500 fidan vatandaşlara dağıtıldı.

Emet'te 2 Bin 500 Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde "Orman haftası" dolayısıyla Hükümet Konağı önünde, 2 bin 500 fidan vatandaşlara dağıtıldı.

Emet İlçe Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, yaptığı açıklamada, "Orman haftası etkinlikleri kapsamında bugün Emet ilçemizde vatandaşlarımıza bin 500 karaçam, 500 adet badem ve 500 adet ceviz fidanı dağıttık. Vatndaşlarımız çok kısa sürede 2 bin 500 fidanı bitirdiler. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

Kütahya, Emet, Yaşam
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