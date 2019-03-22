Emet'te 2 Bin 500 Fidan Dağıtıldı
1 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde "Orman haftası" dolayısıyla Hükümet Konağı önünde, 2 bin 500 fidan vatandaşlara dağıtıldı.
Kütahya
'nın Emet
ilçesinde "Orman haftası" dolayısıyla Hükümet
Konağı önünde, 2 bin 500 fidan vatandaşlara dağıtıldı.
Emet İlçe Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz
, yaptığı açıklamada, "Orman haftası etkinlikleri kapsamında bugün Emet ilçemizde vatandaşlarımıza bin 500 karaçam, 500 adet badem ve 500 adet ceviz fidanı dağıttık. Vatndaşlarımız çok kısa sürede 2 bin 500 fidanı bitirdiler. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:23 Kaynak: İHA
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