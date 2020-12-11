Emetli profesörün başarısı gururlandırdı - Son Dakika

Emetli profesörün başarısı gururlandırdı

11.12.2020 19:54
Emetli profesörün başarısı gururlandırdı, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinden olan Analitik Kimya Profesörü Ali Özcan, dünyaca ünlü Plos Biology isimli bilimsel dergiye ismini yazdıran Türkiye'deki 857 kişiden biri olmayı başardı.

Kütahya'nın Emet ilçesinden olan Analitik Kimya Profesörü Ali Özcan, dünyaca ünlü Plos Biology isimli bilimsel dergiye ismini yazdıran Türkiye'deki 857 kişiden biri olmayı başardı.

Plos Biology isimli dünyaca ünlü bilimsel dergide yer alan bu çalışmada, dünya çapında yayın yapan akademisyenlerin bilimsel makalelerinin adedi, etkisi, aldığı atıf sayısı ve oranı gibi bilimsel kriterlerden yola çıkarak bir sıralama oluşturuldu. Stanford Üniversitesi'nin koordinasyonunda dünyada bulunan 7 milyon bilim insanı içerisinde yürütülen çalışmada 161 bin 442 bilim insanı sıralandı. En etkili bilim insanları listesinde, Türkiye'de çalışmalarını yürüten toplam 857 bilim insanı yer aldı. Dünyada 161 bin, ülkemizde ise 857 bilim insanı listesinde yer almayı başaran Emetli bilim insanı Prof. Dr. Ali Özcan ilçede ve Kütahya'da gurur kaynağı oldu.

Prof. Dr. Ali Özcan kimdir?

1978 yılında Emet ilçesinin Doğanlar köyünde doğmuştur. İlk ve orta öğreniminin ardından lise eğitimini Emet Sağlık Meslek Lisesi'nde tamamlamıştır. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden bölüm ve fakülte birincisi olarak mezun olmuştur. Mezun olduğu yıl aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde Analitik Kimya anabilim dalında Bütünleşik doktora programına ve Kimya bölümünde araştırma görevliliğine başlamıştır. Bu sırada Fransa da bulunan Paris-Est Üniversitesi'nde de doktora eğitimine başlamıştır. Her iki programdan da 2010 yılında çift diploma ile mezun olmuştur. Araştırma görevlisiyken girdiği doçentlik sınavını da başarıyla geçen Ali Özcan, 2012 yılında Doçent Dr. ünvanı ile Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde akademik çalışmalarına devam etmiştir. 2019 yılından itibaren Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesinde Profesör olarak görev yapmaktadır. - KÜTAHYA

Emetli profesörün başarısı gururlandırdı
Emetli profesörün başarısı gururlandırdı

Ali Özcan, Türkiye, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Emetli profesörün başarısı gururlandırdı - Son Dakika


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