Son Dakika Haberleri: Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazına Ulaşıldı

Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazına Ulaşıldı

1 saat önce

Fransa'nın Nantes takımından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'e transfer olan Arjantinli forvet Emiliano Sala'nın düşen uçağının enkazına ulaşıldığı belirtildi.

Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazına Ulaşıldı, System.String[]


Fransa'nın Nantes takımından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'e transfer olan Arjantinli forvet Emiliano Sala'nın düşen uçağının enkazına ulaşıldığı belirtildi.

Büyük Britanya Hava Kazaları Soruşturma Dairesi'nden yapılan açıklamada, Manş Denizi'ndeki aramalarda Sala ile pilot David Ibbotson taşıyan uçağın enkazına ulaşıldığı ifade edildi. Enkazda bir cesetin de bulunduğunun bilgisi paylaşılırken kime ait olduğunun çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalayan Sala'nın uçağı, 22 Ocak'ta Fransa'nın Nantes şehrinden Cardiff'e doğru yola çıkmış, Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:27 Kaynak: DHA

Nantes, Fransa, Emiliano Sala, Spor
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