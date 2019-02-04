Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazına Ulaşıldı
1 saat önce
Fransa'nın Nantes takımından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'e transfer olan Arjantinli forvet Emiliano Sala'nın düşen uçağının enkazına ulaşıldığı belirtildi.
Fransa
'nın Nantes
takımından İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'e transfer olan Arjantinli forvet Emiliano Sala
'nın düşen uçağının enkazına ulaşıldığı belirtildi. Büyük Britanya
Hava Kazaları Soruşturma Dairesi'nden yapılan açıklamada, Manş Denizi
'ndeki aramalarda Sala ile pilot David Ibbotson taşıyan uçağın enkazına ulaşıldığı ifade edildi. Enkazda bir cesetin de bulunduğunun bilgisi paylaşılırken kime ait olduğunun çalışmalarının başladığı öğrenildi.
Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalayan Sala'nın uçağı, 22 Ocak'ta Fransa'nın Nantes şehrinden Cardiff'e doğru yola çıkmış, Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. - İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:27 Kaynak: DHA
İngiltere, Fransa, İspanya ve İsveç, Guaido'yu Venezuela Lideri İlan Etti
Emiliano Sala'yı Taşıyan Uçağın Enkazında Bir Ceset Bulundu
Karısı İçin Sipariş Ettiği Bikini Kargosundan 120 Bin Liralık Külçe Altın Çıktı
Beşiktaşlı Taraftarlardan Tolgay Arslan'a 'Dürüm Kafalı' Pankartı