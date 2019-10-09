Son Dakika Haberleri: Emine Bulut cinayeti Fransız basınında da geniş yer buldu
Son Dakika Dünya Emine Bulut cinayeti Fransız basınında da geniş yer buldu

Emine Bulut cinayeti Fransız basınında da geniş yer buldu

1 saat önce

Emine Bulut cinayeti Fransız basınında da geniş yer buldu. Fransız haber siteleri "Türkiye'yi şok eden kadın cinayeti" ifadeleriyle duyurdukları olayın haberinde, Türkiye'deki kadın şiddetine karşı alınan önlemlerin yetersiz kaldığına dikkat çekildi

Emine Bulut cinayeti Fransız basınında da geniş yer buldu, System.String[]

Fransız basınında davası görülmeye başlanan Emine Bulut cinayeti geniş yer buldu.


Fransız haber siteleri " Türkiye'yi şoke eden kadın cinayeti" ifadeleriyle duyurdukları olayın haberinde, Türkiye'deki kadın şiddetine karşı alınan önlemlerin yetersiz kaldığına dikkat çekildi.

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Emine Bulut, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:36 
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