Emine Bulut cinayeti Fransız basınında da geniş yer buldu
1 saat önce
Emine Bulut cinayeti Fransız basınında da geniş yer buldu.
Fransız haber siteleri "Türkiye'yi şok eden kadın cinayeti" ifadeleriyle duyurdukları olayın haberinde, Türkiye'deki kadın şiddetine karşı alınan önlemlerin yetersiz kaldığına dikkat çekildi
Fransız basınında davası görülmeye başlanan Emine Bulut cinayeti geniş yer buldu.
Fransız haber siteleri " Türkiye'yi şoke eden kadın cinayeti" ifadeleriyle duyurdukları olayın haberinde, Türkiye'deki kadın şiddetine karşı alınan önlemlerin yetersiz kaldığına dikkat çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:36
Dünya basını Barış Pınarı Harekatı'nı son dakika olarak geçti Barış Pınarı Harekatı sonrası siyasiler sosyal medyada üst üste paylaşım yaptı Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulmasını isteyen AB'den Türkiye'ye ödeme tehdidi Son dakika: Muhalefet liderlerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk yorum