Son Dakika Haberleri: Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı için kayyum atanması
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Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı için kayyum atanması

50 dakika önce

Kırıkkale'de eski eşi F.V. tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum olarak atanan Enver Kılıç, yapıldığı söylenen bağışların, mahkeme tarafından açılan hesaba gönderilmediği için kime, hangi yolla, ne...

Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı için kayyum atanması, System.String[]

Kırıkkale'de eski eşi F.V. tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum olarak atanan Enver Kılıç, yapıldığı söylenen bağışların, mahkeme tarafından açılan hesaba gönderilmediği için kime, hangi yolla, ne miktarda gerçekleştirildiğinin izlenemediğini bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29.08.2019 tarih ve 2019/886 esas sayılı kayyum tayini davasında F.B.V'ye tedbiren yönetim kayyumu atandığı hususunun kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.

Mahkemenin atamaya ilişkin ara kararı doğrultusunda 29 Ağustos-6 Eylül arasında, tarafından yürütülen faaliyet, takip ve tespitleri basın yoluyla paylaşma gereği duyduğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Olay mağduru F.B.V'ye muhtelif medya unsurları aracılığı ile yapıldığı söylenen bağışlar, mahkeme tarafından açılan hesaba yapılmadığı için kime, hangi yolla, ne miktarda gerçekleştirildiği izlenememektedir. Yapıldığı veya yapılacağı söylenen bağışların Kırıkkale Vakıfbank Şubesinde açılan IBAN TR97 0001 5001 5800 7309 2156 25 nolu hesaba yapılması, sair bankalar ya da hesaplarda bağış adı altında bir meblağ var ise denetim ve gözetimi mahkemeye ait bu hesaba aktarılması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın yardıma yönelik teşebbüslerini sorgulamak mümkün olmamakla birlikte yapılan bağışların mağdur dışında birilerinin eline ya da hesabına yapılması denetimi ortadan kaldırmakta, hesap verilebilirliği imkansız hale getirmektedir."

Kılıç, halen gündemde olan bu konuda oluşan algı ve bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek, yapılmış ve yapılacak yardımların olay mağduruna hizmet etmesini sağlamak için bu bildirinin kamuoyuna duyurulduğunu aktardı.

Emine Bulut, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:54 Kaynak: AA
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