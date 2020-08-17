Emine Bulut'un annesi: "Bu acıyı kimse yaşamasın" - Son Dakika

Emine Bulut'un annesi: "Bu acıyı kimse yaşamasın"

-Emine Bulut'un kızı, mezarı başından ayrılmıyor

-Eski eşi tarafından canice öldürülen Bulut'un ölümünün üzerinden 1 yıl geçti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, ailesi tarafından mezarı başında anıldı.

Kırıkkale'de, 18 Ağustos 2019 günü tartıştığı eski eşi Fedai Varan tarafından bir döner salonunda 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin gözü önünde boğazından bıçaklanarak katledilen Emine Bulut'un annesi Fatma ve babası Ahmet Bulut'un evlat acısı dinmiyor. Annesinin ölümünün birinci yılında F.B.B. (11), anneannesi ve dedesi ile birlikte annesinin mezarı başına giderek dua etti. Evladının katili Varan'ın cezasının yükselmesini isteyen acılı anne Fadime Bulut, kızının 1 yıl önce evden çantasını aldıktan sonra çıktığını ve bir daha geri dönmediğini ifade ederek, başka kimselerin bu acıyı yaşamasını temenni etti.

Ne olmuştu?

18 Ağustos 2019 günü Gürler Mahallesi'ndeki Menderes Caddesi üzerinde bir döner salonunda eski kocası Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızı F.B.B'nin yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayetin ardından bir ticari taksi ile kaçan Varan, kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bulut'u öldürme esnasında cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılması üzerine infiale neden olmuş, siyaset, spor camiası, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere olaya tepki göstermiş, Türkiye'nin birçok illerinde de basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı. Sanık Fedai Varan hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.