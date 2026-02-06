Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika
Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
06.02.2026 10:49
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 3'üncü yılı dolayısıyla sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 yıl önce, 6 Şubat sabahı tarifsiz bir acıyla sarsıldık. Hayaller, yuvalar, umutlar yıkılırken enkazdan yalnızca hüzün değil, asrın birlikteliği de yükseldi. Devletimizin ve milletimizin el ele verdiği bu zorlu süreçte; tanımadığı bir can için nefesini tutan, lokmasını, duasını paylaşan tüm yüce gönüllerin varlığıyla yeniden umut dolduk. O gün nasıl tek yürek olduysak, bugün de yıkılan şehirlerimizi omuz omuza ayağa kaldırıyoruz. Gönülden inanıyorum ki milletçe birlik oldukça, birbirimizin derdine şifa oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

11:39
